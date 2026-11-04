باشگاه خبرنگاران جوان- غلامحسین نظری رئیس کمیته امداد شوش با تاکید بر لزوم توجه به بعد معنوی و اخلاقی دانش آموزان نیازمند زیر پوشش کمیته امداد بیان کرد: این دانش آموزان از فرزندان یتیم و نیازمند هستند که بسیاری از آنها به دلیل مسایل خانوادگی و اقتصادی تاکنون امکان زیارت حرم امام رضا (ع) را نداشته‌اند.

وی ادامه داد: ۴۵ دانش آموز زیر پوشش این کمیته به همت مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) و خیرین نیک‌اندیش در قالب کاروان معنوی «شوق زیارت» عازم مشهد مقدس شدند تا پس از سال‌ها انتظار دل‌های مشتاق خود را به پنجره فولاد حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) گره بزنند.

رئیس کمیته امداد شوش گفت: برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی همچون زیارت حرم مطهر رضوی، مزار رهبر شهید انقلاب، شرکت در ویژه برنامه‌های ایام فاطمیه حرم مطهر، بهره مندی از غذای حضرتی، اهدای بسته‌های متبرک و همچنین بازدید از موزه حرم و مکان‌های گردشگری مشهد اجرا شد.

وی با تجلیل از همه خیران نوع دوست شهرستان که در این امر معنوی و خداپسندانه مشاکرت داشتند، ادامه داد: تمام هزینه‌های این سفر معنوی یک هفته‌ای توسط مرکز نیکوکاری امام رضا (ع) و با مشارکت و هم افزایی کمیته امداد استان خوزستان و نیکوکاران سخاوتمند تامین شد.