باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری اظهار داشت: تاکنون ۲۱ هزار تن از این میزان به کشتارگاه‌ها منتقل و به سردخانه‌ها حمل شده و عملیات اجرایی خرید باقیمانده نیز طی یک تا دو هفته آینده به پایان می‌ رسد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهار داشت: براساس مصوبه خرید حمایتی گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام مکلف به خرید ۳۰ هزار تن مرغ بود که قراردادهای مربوط به تمام این میزان در کشور منعقد شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در بازار گوشت مرغ عنوان کرد و گفت: در شرایطی که مرغداران محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید عرضه می‌ کردند، خرید حمایتی با هدف جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و حفظ استمرار تولید در دستور کار قرار گرفت.

جعفری افزود: تداوم عرضه محصول با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید می‌تواند مرغداران را به کاهش جوجه‌ریزی در دوره‌های بعدی ترغیب کند و در نهایت با کاهش عرضه، افزایش شدید قیمت گوشت مرغ را به دنبال داشته باشد، از این رو، خرید حمایتی با هدف ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت انجام شده است.

وی با اشاره به روند متعادل شدن قیمت‌ها در بازار مرغ اظهارداشت: این اقدام علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، در واقع حمایت از مصرف‌کنندگان نیز محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره نحوه استفاده از گوشت مرغ خریداری‌ شده گفت: این محصولات برای ذخایر راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام نگهداری می‌شود تا در صورت بروز کمبود در بازار یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، متناسب با شرایط نسبت به عرضه آن‌ها اقدام شود.

جعفری افزود: گوشت مرغ بسته‌ بندی‌ شده با رعایت شرایط و ضوابط نگهداری، قابلیت ذخیره‌سازی و مصرف تا ۱۲ ماه را دارد و این ظرفیت امکان مدیریت بازار و تنظیم عرضه در زمان نیاز را فراهم می‌ کند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی