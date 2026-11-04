به گفته معاون سیاسی سپاه پاسداران کشورمان، امروز نگرانی ژنرال های کارکشته آمریکا خروج از باتلاق جنگ با ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران کشورمان دراجتماع راهپیمایان کرمانی گفت: ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی است و روز غلبه برطاغوتیان که با قلدری راه خدا را بربندگان خدا بسته وبه دنبال بردگی انسان‌ها هستند، است.

وی افزود: زمانی فردی مانند فرعون نماد طاغوت است ویک زمان سیستم سرمایه داری مانند کشورآمریکا نماد طاغوت می‌شود.

وی تصریح کرد: دراین گونه نظام ظالمانه که کارشان چپاول گری است مهم نیست چه کسی رییس جمهور است چه دموکرات وچه جمهوری خواه نظام زورگویی دارد.

جوانی با بیان اینکه یکی از افتخارات ملت ایران استکبار ستیزی است، گفت: پیشینه این استکبارستیزی به گذشته برمی گردد.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی پرچم مبارزه با آمریکا رابالا برد بیان کرد: در اسناد کاپیتولاسیون درباره سلطه آمریکا برایران سند‌های مهمی وجود دارد وهمین جریان کاپیتولاسیون زمینه خروج استکباری آمریکا ازکشور ایران را فراهم کرد.

جوانی گفت: اینکه چرا امام از ایران تبعیدشد، چون امام قیام کرد تا ملت ایران را از سلطه آمریکا خارج کند؛ توصیه من به نوجوانان این است که تاریخ معاصر ایران را بخوانند.

وی افزود: در هواپیمایی که امام را به ترکیه می‌برد شخصی از امام سوال کردشما چرا تبعید می‌شوید وامام فرمودند جرم من دفاع از استقلال کشورم است استقلالی که امریکایی‌ها با کاپیتولاسیون میخواستند ازبین ببرند.

وی همچنین به وقایع شهادت دانش آموزان در ۱۳ آبان ۵۷ ونیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان در یک سال بعد، گفت: دشمنی‌ها با ایران بعد از انقلاب آغاز نشد بلکه از دوره طاغوت ودر نظام دست نشانده پهلوی شروع شد، چون با انقلاب سرزمینی با موقعیت ممتاز از چنگ شان خارج شد درنتیجه بنا را بر ساقط کردن این نظام گذاشتند.

جوانی تصریح کرد: در جریان تسخیرلانه جاسوسی وبررسی اسناد آمریکایی‌ها نیز مشخص شد برنامه آمریکا بلعیدن ایران بوده است.

وی بیان کرد: دشمنان ما متنبه نشدند و توطئه‌ها ادامه داشت و تصور این بود می‌توانندغلبه کنند و درنهایت نیز تصمیم گرفتند با جنگ مستقیم کشورمان را زانو درآوردند که موفق نشدند.

معاون سیاسی سپاه کشور گفت: این منازعه و رویارویی به تعبیر امام شهید بلعیدن ایران توسط آمریکایی‌های شکست خورده بود که ملت ایران مانع شدند.

معاون سیاسی سپاه کشورمان اظهار کرد: زمانی نوبت به ترامپ رسید سیدالشهدا جبهه مقاومت از دیارکریمان توصیه‌هایی در سال ۹۷ توصیه‌هایی به او کرد و اگر به حرف‌های سردار گوش می‌کرد امروزآمریکا در تله جنگ گرفتار نمی‌شد.

وی یکی از دغدغه‌ها ونگرانی‌های امروز ژنرال‌های امریکایی را خروج آمریکا از باتلاق جنگ با ایران ذکر کرد.

وی تصریح کرد: اگر ترامپ معنای جمله ما ملت امام حسینیم که حاج قاسم می‌گفت را می‌فهمید هیچ گاه به جنگ با ایران نمی‌آمد.

وی با اشاره به اینکه ۴۷ سال است که روسای جمهور امریکا می‌خواهند ما را براندازند، بیان کرد: اعتراف سنگینی که ترامپ داشت این بود که همه روسای جمهور آمریکا در برانداختن رژیم ایران تلاش ناکام داشتند.

وی با اشاره به بیانات امام که در سال‌های اول انقلاب امام گفته بودند مردم ما ازمردم حجاز و کوفه برترهستند، افزود: خوشبحال شما مردم که باحضور در میدان‌ها پوزه استکبار را به خاک مالیدید.

سردار جوانی تاکید کرد: امام شهید نیزفرمود اگر حادثه‌ای برای این کشور رخ داد خداوند این مردم را مبعوث میکند این مردم شایستگی دارند پرچمدار مبارزه با ظالمان وفرعون زمان خود باشند وامام شهید چنین شناختی از مردم داشت؛ امروز این مردم در صحنه‌های مختلف ایستاده‌اند زمانی مردم زیر شلیک موشک و هواپیمای دشمن درمیدان ایستادند یعنی نشان دادند ملت امام حسین بودن چگونه است.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به چله دوم انقلاب در کلام رهبر انقلاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای، گفت: فرمانده کل قوا وقتی دستور دادن قطعا به تجاوزات دشمن بدون محدویت پاسخ داده خواهد شد قطعا این امر شدنی است.

وی بیان کرد: اگر دشمنان ما تصور می‌کنند ازطریق جنگ نظامی نشد با تحریم وفشار اقتصادی تاب آوری ملت را کم کنند، اشتباه می‌کند.

وی تصریح کرد: ملت ایران درکنارجبهه مقاومت آمریکا را ازکل منطقه و غرب آسیا خارج می‌کنند و از طریق تسلط بر تنگه هرمز نیز راه تنفس دشمن را بسته است.

معاون سیاسی سپاه به آخرین ادعا‌های ترامپ مبنی بر تجزیه ایران گفت: قطعا خداوند راه تسلط دشمنان کافر بر مسلمین را فراهم نکرده است وما تا آزادی قدس به مبارزه با استکبار ادامه می‌دهیم.