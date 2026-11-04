رئیس دادگاه عمومی شهرستان دزپارت از دستگیری عامل تیراندازی مرگبار به رئیس اداره آب و فاضلاب این شهرستان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- فرهاد بنایی در تشریح این خبر بیان کرد: پس از وقوع درگیری مسلحانه در محور دهدز به سادات حسینی و جان‌باختن مرحوم امید موزرمی، با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی عوامل انتظامی، مخفیگاه متهم شناسایی شد.

وی با اشاره به صدور دستورات قاطع قضایی افزود: عامل اصلی این جنایت طی یک عملیات ضربتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 رئیس دادگاه عمومی دزپارت ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم خشن خاطرنشان کرد: پرونده این متهم جهت صدور حکم قانونی به‌صورت فوق‌العاده در دست بررسی است.

منبع: دادگستری خوزستان 

برچسب ها: دستگیری ، دستگیری قاتل
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