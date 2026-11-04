راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امروز همزمان با سراسر کشور با حضور گسترده دانش‌آموزان و همراهی اقشار مختلف مردم رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان (روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز) امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان و مردم انقلابی و ولایتمدار رشت برگزار شد.

در این مراسم شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از اقدامات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و آمریکا ابراز کرده و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

اقشار مختلف مردم رشت همچنین با حضور در این راهپیمایی؛ دوشادوش یکدیگر ندای استکبارستیزی را همصدا با هم فریاد زدند و جنایات استکبار جهانی به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و دژخیمان خون‌آشام صهیونیستی را محکوم و اعلام کردند: ظلم ظالمان و ستمگران جهان بی پاسخ نخواهد ماند.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان رشت به روایت تصویر

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: راهپیمایی ۱۳ آبان ، میدان شهدای ذهاب
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