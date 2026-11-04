باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان (روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز) امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان و مردم انقلابی و ولایتمدار رشت برگزار شد.

در این مراسم شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از اقدامات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و آمریکا ابراز کرده و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

اقشار مختلف مردم رشت همچنین با حضور در این راهپیمایی؛ دوشادوش یکدیگر ندای استکبارستیزی را همصدا با هم فریاد زدند و جنایات استکبار جهانی به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و دژخیمان خون‌آشام صهیونیستی را محکوم و اعلام کردند: ظلم ظالمان و ستمگران جهان بی پاسخ نخواهد ماند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان