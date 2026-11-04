باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اولگا اولانکینا در روسیه می‌گوید تغییر ناگهانی در ساختار مو مانند پدیدار شدن تار‌های مویی که به‌طور غیرعادی ضخیم یا فر هستند ممکن است با اختلال در عملکرد غدد تیروئید یا فوق‌کلیوی (آدرنال)، و یا کمبود ریزمغذی‌های ضروری مرتبط باشد.

او توضیح می‌دهد: «شایع‌ترین علت چنین تغییراتی، اختلال در سیستم غدد درون‌ریز (اندوکرین) است که بسته به جنسیت فرد، می‌تواند متفاوت باشد. اختلالات تیروئید چه کم‌کاری و چه پرکاری و همچنین مشکلات غدد فوق‌کلیوی، هم مردان و هم زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عدم تعادل در هورمون‌های تیروئید مانع از سنتز کراتین می‌شود و در نتیجه، مو‌ها در هر دو جنس خشک، شکننده و ضخیم (زبر) می‌شوند.»

اولانکینا خاطرنشان می‌کند که در زنان، یکی از عوامل احتمالی تغییر در ساختار مو، «سندرم تخمدان پلی‌کیستیک» (PCOS) است که می‌تواند منجر به افزایش تولید آندروژن‌ها (هورمون‌های جنسی مردانه) شود. در مردان، چنین عدم تعادل‌های هورمونی ممکن است با مصرف استروئید‌های آنابولیک یا افزایش حساسیت گیرنده‌های آندروژن مرتبط باشد.

این پزشک می‌گوید: «در هر دو حالت، این عدم تعادل هورمونی ساختار مو را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود مو‌ها سفت شوند، در بخش‌هایی تیره‌تر به نظر برسند و بافتی نامنظم و فر پیدا کنند.»

به گفته او، عدم تعادل هورمونی تنها علت احتمالی نیست. او می‌گوید: «این تغییرات اغلب ناشی از کمبود ذخایر فریتین (آهن)، کمبود روی (زینک) یا ویتامین D، رژیم‌های غذایی بسیار محدودکننده، استرس روانی حاد یا استرس مزمن طولانی‌مدت، و همچنین مصرف دارو‌های ضدبارداری هورمونی یا رتینوئید‌های سیستمیک (خوراکی) هستند. در موارد نادر، تغییرات موضعی در بافت مو مانند پیچ‌خوردگی یا فر شدن ممکن است با برخی بیماری‌های پوستی، از جمله نووس سباسه (nevus sebaceus) مرتبط باشد.»

این پزشک توصیه می‌کند که اگر تغییرات در تراکم یا بافت مو با ریزش شدید مو، خارش، التهاب پوست سر یا رشد بیش‌ازحد مو‌های بدن همراه است، باید با یک متخصص مشورت کنید. او می‌افزاید: «ارزیابی اولیه توسط متخصص پوست یا متخصص مو (تریکولوژیست) و با استفاده از دستگاه "تریکوسکوپ" کامپیوتری انجام می‌شود که وضعیت دهانه‌های فولیکولی و الگوی عروقی پوست سر را بررسی می‌کند. در صورتی که احتمال وجود یک اختلال سیستمیک (کلی) مطرح باشد، بیمار برای انجام آزمایش‌های تکمیلی به متخصص غدد ارجاع داده می‌شود.»

منبع: riamo.ru