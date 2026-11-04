باشگاه خبرنگاران جوان - صادق نادری صومعه اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی به‌ عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی، علاوه بر ایجاد تنوع در الگوی کشت، نقش موثری در بهره‌برداری اقتصادی از اراضی مستعد، افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های فرآوری و صنایع تبدیلی دارد.

وی با اشاره به تنوع گونه‌های گیاهان دارویی کشت‌شده در استان افزود: زعفران با سطح زیر کشت ۴۸۵ هکتار و تولید بیش از ۳.۲ تن، گل محمدی با سطح زیر کشت یک‌هزار و ۳۵۲ هکتار و تولید بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ تن و سماق با سطح زیر کشت ۴۹۰ هکتار و تولید بیش از ۳۸۰ تن از جمله محصولات مهم این بخش در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌روند.

نادری صومعه ادامه داد: همچنین سایر گونه‌های یک‌ساله و چندساله گیاهان دارویی در مجموع در سطح ۶ هزار و ۱۴۰ هکتار از اراضی استان کشت شده‌اند که میزان تولید آنها به بیش از ۸ هزار و ۳۲۰ تن می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه کشت گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: شناسایی گونه‌های سازگار با شرایط آب‌وهوایی، استفاده از روش‌های نوین کاشت و بهره‌برداری، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و توسعه زنجیره ارزش، از جمله محور‌های مهم در تقویت این بخش است.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و تنوع گیاهی آذربایجان‌شرقی، توسعه هدفمند گیاهان دارویی می‌تواند ضمن کمک به پایداری تولید کشاورزی، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی و رونق اقتصادی مناطق روستایی را فراهم کند.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی