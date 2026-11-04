معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی از کشت گیاهان دارویی در سطح ۸ هزار و ۴۶۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان طی امسال خبر داد و گفت:مجموع تولید انواع گیاهان دارویی در استان به ۱۳ هزار و ۳۰۳ تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق نادری صومعه اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی به‌ عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی، علاوه بر ایجاد تنوع در الگوی کشت، نقش موثری در بهره‌برداری اقتصادی از اراضی مستعد، افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های فرآوری و صنایع تبدیلی دارد.

وی با اشاره به تنوع گونه‌های گیاهان دارویی کشت‌شده در استان افزود: زعفران با سطح زیر کشت ۴۸۵ هکتار و تولید بیش از ۳.۲ تن، گل محمدی با سطح زیر کشت یک‌هزار و ۳۵۲ هکتار و تولید بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ تن و سماق با سطح زیر کشت ۴۹۰ هکتار و تولید بیش از ۳۸۰ تن از جمله محصولات مهم این بخش در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌روند.

نادری صومعه ادامه داد: همچنین سایر گونه‌های یک‌ساله و چندساله گیاهان دارویی در مجموع در سطح ۶ هزار و ۱۴۰ هکتار از اراضی استان کشت شده‌اند که میزان تولید آنها به بیش از ۸ هزار و ۳۲۰ تن می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی  با تأکید بر ضرورت توسعه کشت گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: شناسایی گونه‌های سازگار با شرایط آب‌وهوایی، استفاده از روش‌های نوین کاشت و بهره‌برداری، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و توسعه زنجیره ارزش، از جمله محور‌های مهم در تقویت این بخش است.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و تنوع گیاهی آذربایجان‌شرقی، توسعه هدفمند گیاهان دارویی می‌تواند ضمن کمک به پایداری تولید کشاورزی، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی و رونق اقتصادی مناطق روستایی را فراهم کند.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

برچسب ها: گیاهان دارویی ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
توسعه باغات سماق در هوراند؛ گام جدید برای حفاظت ذخایر ژنتیکی و بهره‌برداری پایدار
تولید ۱۸ هزار و ۶۸۴ تن گیاهان دارویی در آذربایجان شرقی
برداشت چهار هزار تن گل محمدی از باغات آذربایجان‌شرقی
برخورد قضایی با برداشت کننده نامتعارف گیاهان دارویی در مراغه
برگزاری همایش ملی گیاهان دارویی در مراغه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
قطعنامه پایانی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی
تولید بیش از ۱۳ هزار تن گیاهان دارویی در اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی
برنامه‌ریزی برای ساماندهی خرید سیب در آذربایجان شرقی
آخرین جزئیات از طرح انتقال آب ارس
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی
تسهیلات ویژه مالیاتی برای اصناف در تبصره ماده ۱۰۰
آب ارس تا پایان سال به مرند و تابستان آینده به تبریز می‌رسد
نجات ۸۶ نفر از قصاص در آذربایجان شرقی
۱۳ آبان نماد ایستادگی دانش‌آموزان در برابر استکبار است