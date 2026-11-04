انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با ثبت استثنا همراه شد، از ورود نخستین سناتور مسلمان به مجلس سنا تا انتخاب نخستین فرماندار زن سیاه‌پوست در تاریخ این کشور.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس گزارش داد انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از رکوردشکنی‌های تاریخی در یاد‌ها خواهد ماند؛ انتخاباتی که در آن نمایندگانی از گروه‌هایی که پیش‌تر در جامعه آمریکا به حاشیه رانده شده بودند، به پیروزی‌هایی مهم دست یافتند.

در ایالت میشیگان، پیروزی «عبدول السید»، نامزد دموکرات‌ها در رقابت‌های مجلس سنا اعلام شد تا او به نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا تبدیل شود.

دب هالند با پیروزی در انتخابات فرمانداری نیومکزیکو به نخستین زن بومی آمریکا تبدیل شد که به این مقام می‌رسد. همچنین پگی فلاناگان با پیروزی در رقابت‌های مجلس سنا، به‌عنوان نخستین زن بومی آمریکا وارد این مجلس شد. کیشا لنس باتمز نیز با پیروزی در انتخابات فرمانداری جورجیا، به نخستین زن سیاه‌پوستی تبدیل شد که در آمریکا به مقام فرمانداری یک ایالت دست می‌یابد.

شایان ذکر است که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه ۳ نوامبر برگزار شد و دموکرات‌ها با کسب اکثریت در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، کنترل کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفتند.

این پیروزی در حالی رقم خورد که نارضایتی از هزینه‌های زندگی، عملکرد دولت دونالد ترامپ و جنگ علیه ایران از عوامل تاثیرگذار بر رای‌دهندگان عنوان شد. دموکرات‌ها همچنین در چند ایالت که پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شوند، به پیروزی‌های مهمی دست یافتند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، دموکرات ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
منتظر کودتا در امریکا باشید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
حالا در نحایت کی شد رییس جمهور آمریکا
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
این یعنی اینکه ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی 👊 👊 👊 👊 👊 دیگه گورش گم میشه. به امید خدا شرش کنده شد
۱
۵
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