باشگاه خبرنگاران جوان- سردار حسین معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز چهارشنبه سیزدهم آبان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع مردم اصفهان با اشاره به فراز‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: سیزدهم آبان ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون و سلطه آمریکا بر ملت ایران، نهضت انقلاب اسلامی را وارد مرحله‌ای تازه کرد، همچنین در سیزدهم آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان در مسیر مبارزه با استبداد به شهادت رسیدند و در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ نیز دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، توطئه‌ها و اقدامات این کشور علیه انقلاب نوپای اسلامی را آشکار کردند؛ اقدامی که امام راحل از آن به‌عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات خصمانه آمریکا به این مقاطع تاریخی محدود نمی‌شود، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن در مقاطع مختلف با همراهی جریان‌های داخلی درصدد تضعیف نظام و به چالش کشیدن اراده ملت ایران برآمد؛ از فتنه سال ۱۳۸۸ که کشور را تا آستانه بحران پیش برد، تا ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی و فتنه سال ۱۴۰۱ که در قالب جنگ ترکیبی، بخشی از عناصر داخلی را در برابر نظام اسلامی قرار داد. آمریکا در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نیز سردمدار اصلی جنایت‌ها و اقدامات خصمانه علیه ملت ایران بود.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جایگاه ملت ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با ایستادگی و مقاومت، دنیا را نسبت به خود متحیر کرده است. مردم ایران امروز نزد ملت‌های جهان به‌عنوان ملتی بزرگ، باشرف، باعزت و شجاع شناخته می‌شوند؛ در مقابل، استکبار جهانی و به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه تا این اندازه در موضع ضعف، خواری و تحقیر قرار نداشته‌اند.

معروفی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی ادامه داد: این عزت و سربلندی حاصل ایستادگی مردم است و من به‌عنوان یک سرباز، از طرف مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراهی و وفاداری ملت ایران افتخار می‌کنم.

وی مقاومت و استقامت را از مهم‌ترین درس‌های مکتب شهدا دانست و گفت: آنچه از امام راحل، شهیدان و فرماندهان شهید آموخته‌ایم، ضرورت مقاوم‌سازی کشور و ایستادگی در برابر دشمن است. هر ملتی که مقاومت کند، با عزت و شرافت مسیر خود را ادامه می‌دهد، اما ملتی که در برابر دشمن تسلیم شود، با سلطه و ذلت روبه‌رو خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ضرورت توجه به چند محور اساسی برای تداوم مسیر مقاومت خاطرنشان کرد: نخستین موضوع، ادامه مقاوم‌سازی و استقامت در سایه پیروی از مکتب ولایت است، همچنین آمادگی همه‌جانبه در تمام عرصه‌ها باید به‌عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه آمادگی کشور نباید تنها به حوزه نظامی محدود باشد، بلکه باید در عرصه‌های مختلف تقویت شود.

معروفی، وابستگی نداشتن و ایستادن روی پای خود را از دیگر الزامات اقتدار کشور برشمرد و افزود: خوداتکایی از دستاورد‌های مهم دفاع مقدس است. برای قدرتمند شدن در برابر دشمن باید به توان داخلی تکیه کنیم. فناوری دفاعی کشور باید بومی باشد و روحیه خودباوری و استقلال‌طلبی را در تمام عرصه‌ها، به‌ویژه در نظام آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، گسترش دهیم و به یک فرهنگ عملی تبدیل کنیم.

وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس اظهار کرد: من در جبهه حضور داشتم و از نزدیک شرایط آن روز‌ها را تجربه کردم. در مقاطعی از جنگ با کمبود‌های جدی در تجهیزات و امکانات روبه‌رو بودیم، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، اراده و ابتکار خود در برابر دشمن ایستاد. تفاوت شرایط آغاز جنگ با روز‌های پایانی آن، نتیجه همین خودباوری و روحیه مقاومت بود.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز باید با تمام وجود مراقب دسیسه‌های دشمن در این عرصه باشیم. تبیین ابعاد جنگ ترکیبی و آگاه‌سازی جامعه، وظیفه‌ای همگانی است و باید در خانواده، دانشگاه، مدرسه و همه محیط‌های اجتماعی و کاری دنبال شود؛ چراکه هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از مسئولیت روشنگری و مقابله با توطئه‌های دشمن جدا بداند.

معروفی در بخش دیگری از سخنان خود، ولایت‌باوری را فراتر از ولایت‌پذیری دانست و بیان کرد: مردم ایران در روز‌هایی که از حضور ظاهری امام و ولی خود محروم بودند، با شناخت منظومه فکری امام و درک عمیق از مسیر ولایت، انقلاب اسلامی را حفظ کردند. ملت ایران نشان داد که ولایت‌باوری، مرتبه‌ای بالاتر از ولایت‌پذیری است؛ یعنی انسان با شناخت، اعتقاد و میل قلبی، مسیر ولی خود را دنبال کند.

وی با اشاره به الگو‌های برجسته ولایت‌باوری در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی افزود: این روحیه را در وجود حضرت ابوالفضل‌العباس (ع)، حاج قاسم سلیمانی، حسین خرازی، احمد کاظمی و حسین سلامی مشاهده می‌کنیم. ولایت‌باوری مردم، رمز پیروزی ملت ایران بوده و باید با تمام وجود از این سرمایه پاسداری کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: دشمنان اگر می‌خواهند ملت ایران را بشناسند، باید تاریخ دفاع مقدس را مطالعه کنند؛ دورانی که ملت ایران با دست خالی در برابر اشرار عالم ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درآید.

معروفی با تأکید بر آمادگی ملت ایران برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با اتکا به ایمان و اراده ملی اجازه ندادیم دشمن حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند، امروز نیز با توکل به خداوند و هدایت الهی اجازه تعرض به سرزمین، استقلال و نظام ولایی کشور را نخواهیم داد. اگر دشمن بار دیگر مرتکب حماقت شود و پای نحسش به گوشه‌ای از خاک ایران برسد، ملت بزرگ ایران آن نقطه را به گورستان ابدی متجاوزان تبدیل خواهد کرد.