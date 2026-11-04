پیدایش حیات بر روی زمین همواره برای دانشمندان جذاب بوده است؛ به‌ویژه از این جهت که مواد اولیه تشکیل‌دهنده حیات از کجا آمده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در حالی که نظریه‌ای با قدمتی نزدیک به یک قرن مطرح می‌کند که دنباله‌دارها مواد تشکیل‌دهنده حیات را به سیاره ما آورده‌اند، یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که احتمال وقوع چنین رویدادی بسیار ناچیز است.

دانشمندان دانشگاه کمبریج به این نتیجه رسیده‌اند که مولکول‌های غنی از کربن و نیتروژن — که اجزای سازنده و بنیادین حیات محسوب می‌شوند — بعید است هنگام برخورد دنباله‌دارها با زمین سالم باقی بمانند؛ چرا که این اجرام آسمانی با سرعت بسیار بالایی حرکت می‌کنند.

این مطالعه که در نشریه «ساینتیفیک ریپورتس» (Scientific Reports) منتشر شده، توضیح می‌دهد که نیرو و گرمای حاصل از چنین برخوردی می‌تواند باعث تبخیر این مولکول‌ها، پیش از رسیدن آن‌ها به سطح زمین شود.

ریچارد آنسلو، پژوهشگر ارشد این مطالعه از موسسه نجوم دانشگاه کمبریج، خاطرنشان کرد که دانشمندان مدت‌ها تصور می‌کردند دنباله‌دارها نقشی حیاتی در پیدایش حیات داشته‌اند. از آنجا که دنباله‌دارها اجرامی یخی و سرشار از کربن و نیتروژن هستند، تصور می‌شد که می‌توانند مواد ضروری برای شکل‌گیری حیات را به زمین منتقل کنند.

با این حال، آنسلو توضیح داد که یافته‌های این پژوهش، احتمال صحت این فرضیه را بسیار کم می‌کند. حتی اگر برخی از مولکول‌ها از این برخورد جان سالم به در ببرند، ممکن است مقدار آن‌ها برای آغاز واکنش‌های شیمیاییِ لازم جهت پیدایش حیات، کافی نباشد.

او افزود که برای وقوع چنین سناریویی، مجموعه‌ای از شرایط استثنایی مورد نیاز است، از جمله:

برخورد دنباله‌دار با زمین در سرعت و زاویه‌ای مناسب. 

سالم ماندن مولکول‌ها در برابر گرمای ناشی از برخورد؛ و رسیدن این مواد به زمین با غلظتی کافی برای آغاز واکنش‌های شیمیایی که منجر به پیدایش حیات می‌شوند.

اگرچه دانشمندان این احتمال را به‌طور کامل رد نمی‌کنند، اما آن را بسیار نادر می‌دانند.

در مقابل، این گروه پژوهشی پیشنهاد می‌کند که سیارک‌ها ممکن است منبع محتمل‌تری برای این مواد باشند، زیرا دفعات برخورد آن‌ها با زمین بیشتر از دنباله‌دارهاست.

دانشمندان همچنین این احتمال را مطرح می‌کنند که دنباله‌دارها ممکن است در انتقال اجزای سازنده حیات به سیاره مریخ نقش داشته باشند. از آنجا که مریخ کوچک‌تر از زمین است و جوّ رقیق‌تری دارد، چنین اجرام آسمانی‌ای می‌توانسته‌اند با سهولت بیشتری به سطح آن برسند؛ به‌ویژه در مراحل اولیه‌ی تکامل منظومه شمسی.

آنسلو تأکید کرد که این موضوع لزوماً به آن معنا نیست که مواد تشکیل‌دهنده‌ی حیات واقعاً به مریخ رسیده‌اند؛ با این حال، اگر همان شرایطی که امکان رسیدن این مواد به زمین را فراهم کرد در مریخ نیز وجود داشته باشد، این احتمال مطرح می‌شود.

منبع: نیویورک پست

برچسب ها: منشأ حیات ، کره زمین ، سیارات ، کرات
خبرهای مرتبط
فضاپیمای New Horizons در جستجوی منشأ حیات روی زمین در لبه منظومه شمسی
یک کشف جذاب در مورد منشأ حیات
شناسایی مولکول‌های الکل در مدار یک ستاره جوان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
آخرین اخبار
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
نوشیدنی‌های انرژی‌زا تا چه حد خطر ایست قلبی را افزایش می‌دهند؟
انسولین داخلی به میزان کافی و با قیمت مناسب موجود است/ افزایش قیمت انسولین وارداتی+ فیلم
گام‌هایی برای محافظت از گوشی جدید
منشأ حیات در سیاره ما؛ تردیدهایی پیرامون یک نظریه صدساله
کشف آسیب‌پذیری سامانه‌ها نباید به ابزار باج‌خواهی تبدیل شود
بیماری‌هایی که می‌توانند ساختار مو را تغییر دهند
از کتاب درسی تا میدان روایت؛ بازتاب استکبارستیزی و دفاع از ایران اسلامی در بسته‌های تربيت و يادگيری
آیا نجات تلسکوپ فضایی هابل ممکن است؟!
«رویای علمی ایران» کلید خورد؛ حمایت ویژه از ایده‌های مرزشکن برای تغییر پارادایم‌های علمی+ فیلم
سه ماده غذایی که در صدر فهرست آلودگی به میکروپلاستیک‌ها قرار دارند
جدیدترین گوشی هوشمند ZTE برای گیمر‌ها
ناسا ارتباط خود با دورترین ساخته‌ی دست بشر در کیهان را دوباره برقرار کرد
عصاره‌ای طبیعی که عملکرد روده را بهبود می‌بخشد
المپیک فناوری نقطه آغاز شناسایی استعداد‌ها و اتصال آنها به صنعت و حل مسائل واقعی کشور است
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس شیفت عصر در تهران
۱۵ آبان آخرین مهلت ثبت نام کنکور دکتری ۱۴۰۶
توقف انتقال دارایی‌های چند هزار میلیاردی فرهنگیان با دستور رئیس قوه قضائیه
از نیمکت‌های داغ‌دیده میناب تا کلاس‌های مهارت‌آفرینی/ بازخوانی مسئولیت مشترک در روز مقاومت و آموزش
تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیازمند توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی است
۱۴ درصد از بزرگسالان مبتلا به دیابت هستند
ارزیابی عملی محصولات بومی و رفع موانع توسعه پدافند سایبری در دستور کار است
دانش‌آموزان امروز، وارثان راه دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان و فرزندان مظلوم میناب‌اند
کاظمی: قناعت معلمان نباید باعث غفلت از حقوق آنان شود
بیانیه بسیج دانش‌آموزی به مناسبت ۱۳ آبان؛ تأکید بر تداوم راه مقاومت
سلامت دیجیتال کمک کننده مراقبت از بیماران دیابتی/ ۴۰ درصد از ایرانیان مبتلا به کبد چرب هستند
آیا تخم‌مرغ کلسترول خون را بالا می‌برد؟ + فیلم
سیزدهم آبان، نماد ایستادگی دانش‌آموزان در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا
زنگ استکبارستیزی نواخته شد