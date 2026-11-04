رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: با فرا رسیدن فصل شکار و صید، برنامه‌های حفاظتی و نظارت بر زیستگاه‌های طبیعی ارومیه به طور چشمگیری تشدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه، در خصوص برنامه‌های این اداره برای صیانت از حیات وحش و عرصه‌های طبیعی منطقه گفت: با توجه به آغاز فصل شکار و صید، برنامه‌ریزی منسجم و افزایش گشت‌های میدانی در دستور کار قرار گرفته است و کنترل مستمر زیستگاه‌ها و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز از اولویت‌های اصلی ماست.

وی با تأکید بر نقش کلیدی محیط بانان در این خصوص افزود: استفاده از ظرفیت و تجربه ارزشمند محیط‌بانان، تقویت هماهنگی میان نیروهای حفاظتی و شناسایی کانون‌های احتمالی تخلف، از مهم‌ترین رویکردهای ما در این مسیر است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: «حفاظت کامل از حیات وحش و عرصه‌های طبیعی منطقه بدون همکاری عمومی میسر نیست؛ لذا بهره‌گیری از مشارکت ارزشمند جوامع محلی و دوستداران محیط زیست نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا می‌کند و از تمامی شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

برچسب ها: نظارت زیست محیطی ، محیط بانان
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