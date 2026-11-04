رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران گفت: ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای دهک یک تا چهار کشور در حال ساخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - منوچهر خواجه‌دلوئی اظهار کرد: در این طرح به هر سرپرست خانوار ۵۰۰ میلیون تومان قرض الحسنه ۲۰ ساله داده می‌شود و مابقی از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و کمینه امداد تامین می‌شود.

او افزود:  ۲۲۰ هزار واحد مسکونی  برای دهک یک تا چهار کشور در حال ساخت است و این واحدها در قالب اجرای طرح خانه امید احداث می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران از روند اجرای طرح ۳۰۰ واحدی خانه امید در روستای کریم‌آباد شهرستان گرگان بازدید کرد.

امروز ۲۴۰۰ سند مالکیت واحد‌های مسکونی و ۷۶۰ قطعه زمین رایگان در قالب طرح جوانی جمعیت به گلستانی‌های واجد شرایط واگذار شد.

برچسب ها: بنیاد مسکن ، خانه امید
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