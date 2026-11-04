قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۳ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۳ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۲،۶۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۴،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۷،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
تارا پر اپشنتر از ۲۰۷ ارزونتره
مافیا چ میکنه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۱۸:۲۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
ظلم و ستم عیان تر از این ؟
یه خودروی سورن 11 هزار دلار باید باشه؟

اونهایی که انحصار ایجاد کردند در این ستمگری شریکند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
خدا ازتون نگذره یه فکری به حال این قیمتا کنید معلوم نیست تو این کشور بی صحاب چه خبره
۱
۴
پاسخ دادن
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