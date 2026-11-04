باشگاه خبرنگاران جوان؛ماریلا تجدد - حجت الاسلام والمسلمین مهدی عیوض بیگی رئیس اداره تبلیغات اسلامی سلماس به مناسبت روز فرهنگ عمومی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما مردمی‌سازی فرهنگ را محور اصلی فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی دانست.

وی با اشاره به سه مأموریت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: نخستین مأموریت سازمان، ترویج فرهنگ قرآنی و وارد کردن مفاهیم قرآن به زندگی، رفتار، گفتار و افکار مردم است.

عیوض‌بیگی با اشاره به برنامه تلویزیونی «محفل» و طرح «زندگی با آیه‌ها» افزود: این دو برنامه از اقدامات مهم قرآنی سازمان هستند که با استقبال گسترده مردم مواجه شده‌اند. طرح زندگی با آیه‌ها نیز در مناسبت‌هایی همچون ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه و ماه محرم اجرا می‌شود و از طریق رسانه ملی، منابر، هیئت‌های مذهبی و تولید محتوای فرهنگی مانند انیمیشن و اینفوگرافی گسترش می‌یابد.

وی دومین مأموریت سازمان را ساماندهی و حمایت از هیئت‌های مذهبی عنوان کرد و گفت: ایران کشوری اهل‌بیتی است و هیئت‌ها نقش مهمی در برگزاری مراسم مذهبی و شکل‌گیری فعالیت‌های اجتماعی دارند. طرح «هزار مسجد» نیز از جمله برنامه‌های سازمان در این حوزه است که با هدف تقویت فعالیت هیئت‌ها دنبال می‌شود.

این مسئول، سومین مأموریت سازمان را فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی دانست و به طرح‌هایی همچون «جان فداها» با مشارکت اعلام‌شده ۳۰ میلیون نفر و برنامه‌های کمک‌رسانی به مردم لبنان اشاره کرد.

عیوض‌بیگی در ادامه با تأکید بر ضرورت واگذاری امور فرهنگی به مردم اظهار کرد: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر، مردمی‌سازی فعالیت‌ها بوده است؛ چراکه تجربه نشان داده هرگاه مردم خودشان متولی اجرای برنامه‌ها باشند، موفقیت بیشتری حاصل می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری سفره کیلومتری غدیر در شهرستان سلماس و سطح استان افزود: با شناسایی و گردهم‌آوردن کنشگران مردمی و برگزاری جلسات هماهنگی، زمینه مشارکت مردم فراهم شد و هزینه‌های این برنامه نیز با همراهی مردم تأمین شد.

وی همچنین مراسم یوم‌العباس، راهپیمایی اربعین، تجمع جاماندگان اربعین و فعالیت هیئت‌های مذهبی را از نمونه‌های مشارکت مردمی برشمرد و گفت: مردم از ظرفیت مالی، نیروی انسانی و انگیزه بالایی برخوردارند و وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی در حوزه‌های قرآنی، اهل‌بیتی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عیوض‌بیگی با اشاره به طرح «حرف نو» و نقش آن در جهاد تبیین تصریح کرد: باید زمینه گفت‌وگو و تبیین مسائل مختلف جامعه، از جمله دستاوردها و موضوعات فرهنگی، میان مردم فراهم شود تا فرهنگ از طریق آگاهی و گفت‌وگو در جامعه گسترش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دشمن‌شناسی را مهم‌ترین توصیه به نسل جوان دانست و اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌هایی که در حوزه رسانه و سایر عرصه‌ها متحمل می‌شویم، ناشی از نشناختن صحیح دشمن است. جوانان باید دشمنان خارجی و جریان‌های همسو با آن‌ها را به‌درستی بشناسند.

عیوض‌بیگی در پایان، اتحاد و همبستگی را از نتایج مهم دشمن‌شناسی عنوان کرد و گفت: شناخت صحیح دشمن موجب اتحاد بیشتر مردم می‌شود و با تکیه بر این همبستگی می‌توان از نفوذ دشمن جلوگیری کرد و آرمان‌ها و اعتقادات جامعه را به جهانیان معرفی کرد.