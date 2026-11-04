باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی اماراتی الاتحاد اعلام کرد پرواز‌های خود میان ابوظبی و شهر‌های دمام و ریاض را به دلیل ادامه ناآرامی‌های منطقه‌ای تا ۱۹ نوامبر جاری لغو کرده است؛ با این حال، پرواز‌های این شرکت به جده به‌صورت محدود از سر گرفته می‌شود.

این شرکت اعلام کرد تمامی پرواز‌ها در مسیر‌های ابوظبی ـ دمام و ابوظبی ـ ریاض تا تاریخ یادشده همچنان لغو هستند و این تصمیم شامل پرواز‌های مسافری و باری نیز می‌شود.

لغو و اختلال در پرواز‌های عربستان در هفته‌های اخیر و در پی تشدید حملات و تنش‌های امنیتی در منطقه گسترش یافته و فرودگاه‌های این کشور، به‌ویژه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش رویترز، از ۸ تا ۲۵ اکتبر، حدود ۸۶ درصد پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده در فرودگاه ریاض لغو شدند و در مجموع بیش از ۷۸۰۰ پرواز در فرودگاه‌های عربستان، معادل حدود ۴۵ درصد پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده، انجام نشدند.

فرودگاه ریاض پس از تعطیلی، از ۲۵ اکتبر فعالیت خود را به‌صورت محدود از سر گرفت؛ با این حال، شماری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی همچنان پرواز‌های خود به مقصد این کشور را لغو یا تعلیق کردند.

منبع: النشره