باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز چهارشنبه سیزدهم آبان در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان قم، با اشاره به جایگاه علم و فناوری در توسعه کشور، اظهار کرد: سهم اعتبارات نهاد علم از بودجه عمومی کشور که در سال‌های گذشته ۳.۳ درصد بود، اکنون به ۲.۲ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور با وجود محدودیت منابع، دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری داشته‌اند.

وی با اشاره به تکالیف قانونی در زمینه حمایت از پژوهش افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش اختصاص یابد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر اختصاص چهار درصد از تولید ناخالص داخلی به این حوزه تأکید کرده‌اند، اما بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم نهاد علم از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰.۲۳ درصد است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه علم و پژوهش تصریح کرد: با وجود فاصله قابل توجه منابع مالی کشور با برخی کشور‌های پیشرو در عرصه علم و فناوری، نهاد علم در ایران از نظر نسبت داده‌ها به ستانده‌ها، بهره‌ورترین نهاد کشور است و زنجیره‌ای پیوسته از آموزش و پژوهش تا فناوری و تولید محصول را شکل داده است.

سیمایی صراف با اشاره به دستاورد‌های پارک‌های علم و فناوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ هزار شرکت دانش‌بنیان در ۶۰ پارک علم و فناوری کشور فعالیت دارند که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، درآمدی بالغ بر ۵۰۰ همت داشته‌اند و بیش از دو هزار محصول فناورانه نیز در این مجموعه‌ها تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته اعتبارات پارک‌های علم و فناوری ۲.۷ برابر شده است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی، زمینه تبدیل دانش به فناوری و محصول را بیش از گذشته فراهم کنیم.

اقتصاد دولتی انگیزه تحقیق و توسعه را کاهش می‌دهد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار اقتصاد دولتی، یکی از موانع اصلی گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت را نبود رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد دولتی به دلیل نداشتن رقیب، نیازی به تحقیق و توسعه احساس نمی‌کند؛ زیرا تولیدکننده بدون ضرورت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت نیز برای محصولات خود خریدار دارد.

سیمایی صراف افزود: در اقتصاد رقابتی، تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها و حفظ بازار ناچار به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها هستند و همین مسئله موجب تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های دولتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر با وجود حدود ۳۵ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی، بیش از ۱۴ هزار قرارداد صنعتی در این دانشگاه‌ها منعقد شده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه نهاد علم برای پاسخگویی به نیاز‌های اقتصادی و صنعتی کشور است.

هشدار درباره کاهش پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز نگرانی از وضعیت رشته‌های علوم پایه تصریح کرد: میزان پذیرش دانشجو در این رشته‌ها به کمتر از نصف رسیده است؛ در حالی که علوم پایه از حوزه‌های راهبردی و زیربنایی توسعه علمی کشور محسوب می‌شود و حمایت از آن نیازمند ورود جدی حاکمیت است.

سیمایی صراف با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها افزود: کمبود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی نباید موجب توقف یا شکست طرح‌های پژوهشی شود و به همین منظور، حمایت مالی از آزمایشگاه‌های دانشگاهی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به تحولات حوزه علوم انسانی گفت: برای نخستین بار شورای علوم انسانی تشکیل شده و آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی این حوزه از رشته‌های مهندسی و پزشکی تفکیک شده است؛ همچنین هیئت ممیزه مستقل علوم انسانی تشکیل خواهد شد تا ارزیابی فعالیت‌های علمی استادان متناسب با ماهیت این رشته‌ها انجام شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: نباید ناهنجاری‌های جزئی که ممکن است در یک یا دو درصد از محیط‌های دانشگاهی رخ دهد، به کل مجموعه آموزش عالی تعمیم داده شود و موجب تضعیف جایگاه دانشگاه یا ایجاد نگرانی در جامعه شود.

سیمایی صراف با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم برای بهبود معیشت دانشگاهیان اظهار کرد: تقویت حقوق و دستمزد و تأمین مسکن اعضای جامعه دانشگاهی از نخستین ماه‌های فعالیت در وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون عملیات ساخت مسکن در بیش از ۴۴ دانشگاه کشور آغاز شده است.