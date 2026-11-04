نهاد ناظر صنعت بیمه با صدور بخشنامه‌ای، الزام به رسیدگی و پرداخت خسارت‌های موضوع بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل بدون دریافت اسناد کاغذی را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تسهیل فرآیندها، ارتقای رضایت‌مندی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان و به‌منظور حذف کامل کاغذ از چرخه رسیدگی و پرداخت خسارت، نهاد ناظر صنعت بیمه با صدور بخشنامه‌ای، الزام به رسیدگی و پرداخت خسارت‌های موضوع بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل بدون دریافت اسناد کاغذی را ابلاغ کرد.

 بر اساس این بخشنامه که از سوی سرپرست معاونت نظارت و سرپرست مرکز فناوری، امنیت اطلاعات و توسعه هوشمند بیمه مرکزی ابلاغ شده است، تمامی شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ فرآیند اعلام، رسیدگی و پرداخت خسارت‌های این حوزه را بدون دریافت اسناد کاغذی و با شرایط زیر عملیاتی کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه موظفند با راه‌اندازی سامانه (در قالب اپلیکیشن کاربردی یا نسخه وب قابل‌استفاده در تلفن همراه)، امکان انجام کامل فرآیند اعلام خسارت، تشکیل پرونده، پیگیری و پرداخت خسارت را به‌صورت غیرحضوری (برخط) برای تمامی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان فراهم کنند.

همچنین در خسارت‌های موضوع این بخشنامه، بیمه‌گر مکلف است امکان اعلام خسارت، تشکیل پرونده و پیگیری آن را به‌صورت الکترونیکی برای بیمه‌گذار، مسبب حادثه یا زیان‌دیده فراهم کرده و صرفاً مدارکی را که احراز اصالت و اطلاعات آن، از طریق مراجع مختلف بصورت الکترونیکی قابل استعلام و دریافت نیست، به‌صورت تصویر یا فایل دریافت کند.

بر اساس این گزارش، بارگذاری برای متقاضی پیامک یا اعلان خواهد شد و در هر حال، منوط کردن رسیدگی و پرداخت خسارت به دریافت مدارک کاغذی ممنوع خواهد بود.

بدیهی است ارزیابی خسارت اعم از حضوری یا غیرحضوری، باید در سامانه ثبت شده و مبنای رسیدگی و پرداخت خسارت، اطلاعات و مدارک بارگذاری‌شده در سامانه خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است: در صورت مراجعه حضوری بیمه‌گذار، مسبب حادثه یا زیان‌دیده حسب مورد به شعب و مراکز پرداخت خسارت، شرکت بیمه مکلف است پرونده خسارت را به‌صورت دیجیتال و در سامانه برخط شرکت تشکیل داده و در صورت نیاز به ارائه مدارک، تصویر آن را در سامانه بارگذاری کند.

شایان ذکر است که طبق مفاد این بخشنامه، بیمه‌گر مکلف به اطلاع‌رسانی وضعیت پرونده از اعلام تا پرداخت خسارت (شامل اعلام خسارت، بررسی مدارک و اعلام موارد نقص، نتیجه ارزیابی، اعتراض احتمالی، اخذ تأییدیه از ذینفع، مبلغ خسارت تایید شده، صدور حواله خسارت و تسویه آن) از طریق پیامک یا اعلان به بیمه‌گذار، زیان‌دیده و ذینفع خسارت یا نماینده قانونی وی و نمایش آن در سامانه برخط شرکت خواهد بود.

یکپارچه‌سازی و کد رهگیری، اطلاعات مربوط به تمامی مراحل اعلامی باید از طریق وب‌سرویس، کد رهگیری مطابق با مشخصات فنی ابلاغی از سوی مرکز فناوری به بیمه مرکزی ارسال شود که در صورت عدم ارسال از تخصیص کد یکتای خسارت جلوگیری خواهد شد.

همچنین در فرآیند ارزیابی، استفاده از فناوری‌های نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی در اولویت قرار گیرد و موارد مشکوک به تقلب یا تخلف توسط سامانه‌های کشف تقلب شناسایی و در صورت قطعیت موارد یافت‌شده به بیمه مرکزی اعلام شود.

در پایان این بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت اجرای مفاد آن توسط ارزیابان خسارت و سکو‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد بیمه‌گر، بر عهده شرکت بیمه بوده و در صورت تخلف در اجرای بخشنامه حاضر، وفق مقررات اقدام خواهد شد.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها: بیمه مرکزی ، بیمه شخص ثالث
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