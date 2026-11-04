۱۳ آبان؛ پایان رویای تکرار کودتای ۲۸ مرداد در ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - خاطره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق، در کنار تجربه کودتا‌های آمریکا در شیلی و اندونزی، نگرانی مردم ایران از تکرار همان سناریو در ایران را افزایش داده بود. فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تلاش برای نفوذ در ارتش، از ابزار‌هایی بود که در این مداخلات به کار گرفته شده بود؛ ابزار‌هایی که ایرانیان بیم داشتند بار دیگر علیه انقلاب به کار گرفته شوند.

در چنین شرایطی، دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را تسخیر کردند و به اسناد محرمانه و اتاق‌های رمز آن دست یافتند. در سوی دیگر، رژه مسلحانه ارتش در حضور امام خمینی، پیام روشنی از همراهی ارتش با انقلاب و مردم به جهان فرستاده بود؛ تسخیر سفارت نیز به افشای ابعاد تازه‌ای از مداخلات آمریکا و پیوند حافظه تاریخی ملت ایران با اسناد محرمانه انجامید.