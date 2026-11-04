رئیس سازمان غذا و دارو گفت: انسولین داخلی به میزان کافی در داروخانه‌ها موجود بوده و از نظر قیمتی مناسب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت:انسولین داخلی به میزان کافی در داروخانه موجود است و از نظر قیمتی مناسب است و میزان پرداختی از جیب بیماران کم است.

به گفته وی انسولین‌های وارداتی به دلیل ارز تجاری شان افزایش قیمت خواهند داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: با توجه به محدودیت مسیر‌های دسترسی به اقلام دارو تجهیزات پزشکی، انسولین وارداتی با تأخیر و با قیمت بیشتر عرضه می‌شود.

پیرصالحی تاکید کرد: اکنون اقلام دارویی و مواد اولیه از مسیر‌های مختلف با وجود افزایش مدت زمان رسیدن این اقلام، تامین می‌شود.

 

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برچسب ها: انسولین ، ارز دارو
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