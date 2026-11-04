سخنگوی وزارت خارجه، شکست محاسبات راهبردی واشنگتن را نتیجه شناخت نادرست از ایران دانست و نسبت به پیامد‌های تداوم سیاست‌های خصمانه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس خطاب به هیات‌حاکمه آمریکا نوشت: «غرور و تکبر مقدمه سقوط است.» این، طمع شما بود که با قرار گرفتن در خدمت رژیمی فریب‌کار، کشورتان را به تجاوزی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران کشاند.

بقائی افزود: محاسبات شما شکست خورد، فرضیاتتان فرو ریخت و خطا‌های راهبردی شما یکی پس از دیگری آشکار شد؛ همه به این دلیل که نه ایران را درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید. مردم آمریکا اکنون پیام روشنی به شما داده‌اند. اما اگر همچنان واقعیت را نادیده بگیرید، از درس‌های تاریخ چشم بپوشید و بر این مسیر خطرناک پافشاری کنید، پیامد‌های این خطای محاسباتی بزرگ، بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اید، خواهد رفت.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: پس این کلمات را آن‌قدر تکرار کنید تا دیگر نتوانید معنای آنها را نادیده بگیرید؛ آن‌قدر بشنویدشان تا سرانجام حقیقت نهفته در آنها را دریابید: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد؛ شکست نصیبتان می‌کند. ایران کشوری نیست که بتوان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد. ضمنا امروز هم ۱۳ آبان است...

برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
مراقبت بیشتری درنشست های سخنگوی وزارت خارجه لازمه الان از شبکه خبرنشست خبری ایشون درحال پخش هست که خبرنگاری درسوال خودش بصورت کاملا بی ملاحظه ای از "تاسیسات "کوه کلنگ نام برده است وخوب پاسخ ایشون در رد صحبت ایشون جهتی نگرفت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
ایران تا وقتی امام حسینیست و تبعیت از مکتب عاشورا می کند شکست ناپذیر است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۳ - آبان - ۱۴۰۵

ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، هر دو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اگر این‌بار فرماندهان و رهبران ما را هدف قرار دهند، منتظر هلاکت فرماندهان و رهبران خود باشند.
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