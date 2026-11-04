شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور پرشور دانش آموزان شهرستان اصفهان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دانش‌آموزان اصفهانی با حضور در میدان امام، در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند؛ حضوری که در کنار شعار‌ها و پرچم‌های دانش‌آموزی، محور گفت‌وگوی مسئولان آموزش‌وپرورش استان نیز بود. از پله‌های مدرسه تا میدان امام؛ دانش‌آموزی با پرچمی که روی آن نوشته شده «رهسپاریم با ولایت تا شهادت»، آغازگر روایت امروز دانش‌آموزان اصفهانی است.

دانش‌آموزان در ادامه، هم‌قدم با جمعیت در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافتند. در میدان امام نیز دانش‌آموزان با پرچم‌های ایران و دست‌نوشته‌هایی در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی، در این مراسم شرکت کردند.

منبع: هستی فلاحتی - اصقهان

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