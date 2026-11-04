باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یوسف ملک‌زاده اظهار کرد: در پی رصد‌های اطلاعاتی و فنی ماموران انتظامی، فردی که با ارتباط‌گیری با سرپل گروهک منافقین و کسب آموزش‌های مربوطه، اقدام به تهیه پوستر، کلیپ و ارسال مستندات به خارج از کشور کرده بود، شناسایی شد.

او افزود: این متهم علاوه بر فعالیت‌های تروریستی و تهیه کلیپ‌های متعدد برای شبکه اینترنشنال، در جریان تجمعات، ضمن لیدری و حضور فعال در شهر صدرا، اقدام به آتش کشیدن ۴ عدد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارسال تصاویر آن به رسانه‌های معاند کرده است.

سردار ملک‌زاده با اشاره به اینکه متهم از طریق صفحه اینستاگرامی خود با بیش از ۱۶ هزار دنبال‌کننده به صورت مستمر در تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و دعوت مردم به آشوب فعالیت داشته است، تصریح کرد: نامبرده همچنین به صورت گسترده اقدام به جمع‌آوری اطلاعات، تصاویر و مشخصات ماموران امنیتی و انتظامی کرده است و قصد داشت با انتشار آنها در شبکه‌های معاند، زمینه تحرکات تروریستی علیه حافظان امنیت را فراهم کند که با هوشیاری ماموران دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس با تأکید بر اینکه پلیس با مخلان امنیت، عوامل ناامنی و عناصر وابسته به گروه‌های معاند با قاطعیت برخورد می‌کند، ادامه داد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و اجازه جولان به هنجارشکنان داده نخواهد شد.

منبع: پلیس فارس