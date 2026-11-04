وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال تهران توانسته در فصل جاری چه در رقابت‌های داخلی و چه در رقابت‌های آسیایی عملکرد خوبی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی در هفته‌های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان استقلال تبدیل شده و نقش مهمی در فاز هجومی این تیم ایفا کرده است؛ بازیکنی که با گل‌زنی و حضور مؤثر در حملات، بار زیادی از مسئولیت‌های تهاجمی آبی‌پوشان را بر عهده گرفته و در دیدار‌های حساس نیز توانسته تفاوت ایجاد کند.

عملکرد آسانی در دیدار‌های اخیر استقلال، به‌ویژه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، نشان می‌دهد این بازیکن به یکی از مهره‌های کلیدی تیم سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است. او در مسابقه مقابل الشمال قطر نیز با گل دیرهنگام خود سه امتیاز ارزشمند را برای استقلال به ارمغان آورد تا بار دیگر اهمیت حضورش در ترکیب این تیم را نشان دهد.

البته اتکای بیش از اندازه به یک بازیکن در بخش هجومی می‌تواند در ادامه فصل برای استقلال دردسرساز شود. حریفان با شناخت بیشتر از شیوه بازی آسانی، ممکن است برنامه ویژه‌ای برای مهار او در نظر بگیرند و در چنین شرایطی سایر بازیکنان هجومی استقلال باید سهم بیشتری در گل‌زنی و خلق موقعیت داشته باشند.

استقلال در ترکیب خود بازیکنانی دارد که می‌توانند در کنار آسانی نقش مؤثری در حملات ایفا کنند. بازیکنانی مانند جلال‌الدین ماشاریپوف و محمدحسین اسلامی از جمله مهره‌هایی هستند که با توانایی فنی و قدرت بازی‌سازی خود می‌توانند فشار را از روی دوش وینگر آلبانیایی استقلال بردارند.

در شرایطی که استقلال برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات آسیایی به امتیاز‌های مهمی نیاز دارد، تقسیم مسئولیت گل‌زنی میان بازیکنان هجومی می‌تواند یکی از موضوعات مهم کادر فنی باشد. آسانی تاکنون توانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج استقلال داشته باشد، اما موفقیت این تیم در ادامه فصل تنها به درخشش یک بازیکن وابسته نخواهد بود و سایر مهره‌های هجومی نیز باید در لحظات حساس مسئولیت‌پذیر باشند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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