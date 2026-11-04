فرمانده انتظامی خرامه از دستگیری فردی خبر داد که با سلاح گرم اقدام به قتل یک شهروند در روستای رحمت آباد شهرستان زرقان کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش انصاری فرمانده انتظامی خرامه، بیان کرد: در دهم آبان‌ماه و در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح گرم جوانی ۲۷ ساله در زرقان (شهرستان مجاور) و متواری شدن قاتل به سمت خرامه، موضوع دستگیری قاتل فراری به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان خرامه قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی بخش کربال با اجرای طرح مهار و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی قاتل شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه او را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با اشاره به کشف اسلحه دخیل در حادثه، تصریح کرد: قاتل ۲۲ ساله در بازجویی فنی علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی بیان کرد و سپس برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: پلیس فارس