فرمانده انتظامی خرامه از دستگیری فردی خبر داد که با سلاح گرم اقدام به قتل یک شهروند در روستای رحمت آباد شهرستان زرقان کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش انصاری فرمانده انتظامی خرامه، بیان کرد: در دهم آبان‌ماه و در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح گرم جوانی ۲۷ ساله در زرقان (شهرستان مجاور) و متواری شدن قاتل به سمت خرامه، موضوع دستگیری قاتل فراری به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان خرامه قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی بخش کربال با اجرای طرح مهار و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی قاتل شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه او را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با اشاره به کشف اسلحه دخیل در حادثه، تصریح کرد: قاتل ۲۲ ساله در بازجویی فنی علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی بیان کرد و سپس برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: قتل ، قاتل ، دستگیری قاتل
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