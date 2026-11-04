با توجه به فشردگی مسابقات تیم فوتبال استقلال بازیکنان جوان این تیم فرصت دارند تا خودشان را به کادرفنی نشان دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - حضور بازیکنان جوان در ترکیب استقلال و اعتماد سهراب بختیاری‌زاده به این نفرات، یکی از موضوعات قابل توجه در روند فنی آبی‌پوشان است؛ اتفاقی که در صورت تداوم می‌تواند به افزایش انگیزه بازیکنان جوان و ایجاد عمق بیشتر در ترکیب این تیم کمک کند.

استقلال در فصل جاری برای عبور از شرایط دشوار و رسیدن به ثبات، به استفاده از تمام ظرفیت بازیکنان خود نیاز دارد. در چنین شرایطی، میدان دادن به نفرات جوان علاوه بر ایجاد انگیزه در این بازیکنان، می‌تواند رقابت درون‌تیمی را افزایش دهد و دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب مناسب بازتر کند.

البته اعتماد به بازیکنان جوان تنها به حضور آنها در ترکیب اصلی محدود نمی‌شود. این نفرات باید از فرصت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به بهترین شکل استفاده کنند و با عملکرد قابل قبول، جایگاه خود را در تیم تثبیت کنند. در تیمی مانند استقلال که همواره برای کسب نتیجه و حضور در جمع مدعیان تحت فشار قرار دارد، حفظ تمرکز و ارائه عملکرد باثبات اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، کادر فنی نیز باید میان استفاده از تجربه بازیکنان باتجربه و میدان دادن به استعداد‌های جوان تعادل برقرار کند. رقابت در چند جبهه و فشردگی مسابقات باعث می‌شود استقلال به ترکیبی با کیفیت و نیمکتی قابل اتکا نیاز داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند فرصت بیشتری برای حضور جوان‌ها فراهم کند.

در ادامه فصل، میزان اعتماد بختیاری‌زاده به این بازیکنان و نحوه استفاده از آنها در مسابقات مختلف، می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد کادر فنی باشد. جوان‌های استقلال فرصت دارند با استفاده از این اعتماد، خود را به مهره‌هایی تأثیرگذار تبدیل کنند؛ فرصتی که در عین حال مسئولیت بزرگی را نیز بر دوش آنها قرار می‌دهد.