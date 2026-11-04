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پیشروی نیرو‌های یمنی و عقب‌نشینی مزدوران وابسته به عربستان + فیلم

پیشروی نیرو‌های یمنی در استان‌های تعز و لحج، نیرو‌های وابسته به عربستان را به عقب‌نشینی از پایگاه العند وادار کرده و فاصله آنها تا عدن را به کمتر از ۱۰۰ کیلومتر رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروهای یمنی در روزهای گذشته بر ۹۵ درصد استان تعز مسلط شدند و در مناطق کوهستانی لحج نیز عملیاتی گسترده را آغاز کردند. این پیشروی‌ها با عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان از پایگاه العند و تجهیزات سنگین آنها همراه بوده است.

نیروهای یمنی همچنین با تسلط بر مناطق راهبردی در محور طورالباحه، المضاربه و رشته‌کوه کهبوب، مسیرهای ارتباطی عدن و باب‌المندب را در دسترس خود قرار داده‌اند. هدف این عملیات، تکمیل تسلط بر ارتفاعات مهم و حفاظت از باب‌المندب در برابر تلاش‌های احتمالی برای بازپس‌گیری آن عنوان شده است.

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