باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها در رژیم صهیونیستی به نتایج انتخابات کنگر آمریکا واکنش نشان داد و گفت که این نتایج «نشان می‌دهد نتانیاهو تا چه اندازه در میان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا چهره‌ای مخرب و زیان‌بار است».

گولان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که ادامه حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدرت و تداوم فعالیت ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی او، می‌تواند این رژیم را به سمت تحریم‌های بین‌المللی و انزوای بیشتر و حتی درگیری با آمریکا سوق دهد.

او تاکید کرد که «نتانیاهو انتخابات را باخته است و خطری برای اسرائیل محسوب می‌شود».

در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، حزب دموکرات با پیروزی چشمگیر در رقابت‌های سنا و مجلس نمایندگان، کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفت.

دموکرات‌ها دست‌کم هفت کرسی سنا را در ایالت‌هایی مانند تگزاس، آیووا، کانزاس، اوهایو و کارولینای شمالی به دست آوردند و بیش از ۲۴ کرسی نیز به تعداد نمایندگان خود در مجلس نمایندگان افزودند.

این نتایج ضربه سیاسی بزرگی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در میانه دوره دوم ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود و قدرت دموکرات‌ها را برای مقابله با برنامه‌های سیاسی ترامپ افزایش می‌دهد.

افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی‌های اقتصادی و نارضایتی از عملکرد دولت ترامپ از عوامل مؤثر در شکست جمهوری‌خواهان ارزیابی شده‌اند.

ترامپ در دو مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز و روزنامه وال‌استریت ژورنال، صراحتاً پذیرفت که جنگ آمریکا علیه ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم بخشی از این نتیجه به ایران مربوط می‌شد.» او در گفت‌و‌گو با وال‌استریت ژورنال هم اظهار داشت: «ایران یکی از عوامل این نتیجه بود».

منبع: الجزیره