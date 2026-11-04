علی عالی‌پور در رقابت با قهرمان المپیک به عنوان سوم وزنه‌برداری جهان در دسته ۹۵ کیلوگرم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ (مرحله نخست گزینشی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس) با رقابت‌های حساس دسته ۹۵ کیلوگرم در شهر نینگبو چین پیگیری شد؛ جایی که علی عالی‌پور، نماینده شایسته کشورمان، با عملکردی خیره‌کننده و بی‌نظیر، نام خود را در میان مدعیان اصلی این وزن مطرح کرد و قهرمانان نامدار جهان و المپیک را به چالش کشید.

عالی‌پور که چندی پیش در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به نشان طلای مجموع رسیده بود، در این مسابقات نیز آمادگی بالای خود را به رخ کشید. او در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی به مدال برنز جهان دست یافت تا نخستین مدال وزنه‌برداری ایران را در مسابقات جهانی چین ضرب کند.

در پیکار‌های دوضرب دسته ۹۵ کیلوگرم قهرمانی جهان، رقابت نفس‌گیر میان عالی‌پور، نورگیسای قزاقستانی و کارلوس ناسار بلغاری، جذابیت و هیجان ویژه‌ای به مسابقات بخشیده بود.

در این رقابت مهیج، عالی‌پور کار خود را با وزنه ۲۱۴ کیلوگرم آغاز کرد، اما در مهار آن ناموفق بود. او در ادامه پشت وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی قرار گرفت و بر آن غلبه کرد. تلاش سوم عالی‌پور برای مهار وزنه ۲۲۴ کیلوگرمی موفقیت‌آمیز نبود تا ملی‌پوش ایران در نهایت به نشان برنز قهرمانی جهان در این حرکت دست پیدا کند.

عالی‌پور که از پولادمردان نسل جدید وزنه‌برداری ایران به شمار می‌رود، در پایان با ثبت مهار مجموع ۳۹۶ کیلوگرم، به عنوان سوم دسته ۹۵ کیلوگرم جهان رسید تا گام نخست در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را با اقتدار بر دارد و به سه برنز برسد.

در حرکت دوضرب این دسته، کارلوس ناسار با مهار ۲۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید و با ثبت مجموع ۴۱۵ کیلوگرم ضمن کسب عنوان قهرمانی هر سه رکورد دسته ۹۵ کیلوگرم را از آن خود کرد.

نورگیسا از قزاقستان نیز با مهار وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی به نشان نقره دوضرب دست پیدا کرد و با ثبت مهار مجموع ۳۹۹ کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

نتایج نهایی دسته ۹۵ کیلوگرم قهرمانی جهان

یکضرب

۱- کارلوس ناسار از بلغارستان ۱۸۵ کیلوگرم

۲- نورگیسا ادیلتولی از قزاقستان ۱۸۲ کیلوگرم

۳- علی عالی پور از ایران ۱۸۱ کیلوگرم

دوضرب

۱- کارلوس ناسار از بلغارستان ۲۳۰ کیلوگرم

۲- نورگیسا ادیلتولی از قزاقستان ۲۱۷ کیلوگرم

۳- علی عالی پور از ایران ۲۱۵ کیلوگرم

مجموع

۱- کارلوس ناسار از بلغارستان ۴۱۵ کیلوگرم

۲- نورگیسا ادیلتولی از قزاقستان ۳۹۹ کیلوگرم

۳- علی عالی پور از ایران ۳۹۶ کیلوگرم

برچسب ها: وزنه برداری قهرمانی جهان ، وزنه برداری
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