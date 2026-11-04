باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس اظهار کرد: در جهت طرح برخود با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۹ صدرا پس از چند هفته کار اطلاعاتی، با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی در شیراز با استفاده از سواری پژو ۴۰۵ اقدام به جابجایی مواد مخدر به صورت گسترده می‌کند که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضایی و اقدامات فنی و تخصصی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند خودرو را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از آن خودرو، ۵۲۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سردار ملکی با بیان اینکه برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار پلیس استان فارس قرار داد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ، گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

منبع: پلیس فارس