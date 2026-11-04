باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، به مناسبت گرامی‌داشت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، مراسم کاشت هزار نهال در دو بوستان جنگلی سرخه‌حصار و چیتگر طی دو روز ۱۲ و ۱۳ آبان برگزار شد.

در این مراسم که به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف همدردی با دانش‌آموزان کشور‌های آذربایجان و فرانسه به اجرا درآمد، روز اول، حدود ۷۰۰ دانش‌آموز از مناطق ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ و روز دوم، حدود ۴۰۰ دانش‌آموز از مناطق یک، سه، چهار، هفت، هشت، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ مشارکت داشتند.

این رویداد با حضور محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل این اداره، عباس نوبخت، رئیس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، خدابخشی، دبیر کمیته فرهنگی شورای امنیت ملی، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، شهرداران مناطق ۲۲ و ۱۳، مدیران محیط زیست مناطق مدعو و جمعی دیگر از مسؤولان محیط زیست و فضای سبز شهرداری تهران برگزار شد.

باغخانی‌پور: چیتگر را با گونه‌های سازگار با اقلیم تهران احیا می‌کنیم

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در روز نخست این برنامه با اشاره به اهمیت گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کودک جنگ‌های اخیر گفت: امروز به یاد شهدای مدرسه میناب گرد هم آمده‌ایم تا با کاشت درخت، نهال امید را برای داشتن محیط زیستی سالم‌تر در کشور بکاریم.

باغخانی‌پور با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، افزود: همه ما باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا اتفاقات مثبت و مؤثری در حوزه محیط زیست رقم بخورد.

وی با اشاره به مباحث طرح‌شده درباره وضعیت بوستان جنگلی چیتگر تأکید کرد: بسیاری از این اظهارنظر‌ها غیرتخصصی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ از‌این‌رو باید با نگاه کارشناسی و تخصصی به مسائل این بوستان پرداخت.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به همکاری مجموعه‌های متولی محیط زیست، فضای سبز و شهرداری تهران یادآور شد: به مردم تهران قول می‌دهیم که بوستان جنگلی چیتگر را با استفاده از بهترین گونه‌های سازگار با اقلیم فعلی شهر تهران و با حداکثر ظرفیت، مجدداً احیا و توسعه دهیم.

باغخانی‌پور در پایان بر ضرورت همکاری و همراهی همه مجموعه‌ها برای ارتقای وضعیت محیط زیستی بوستان جنگلی چیتگر تأکید کرد.

کاشت نهال، نماد مبارزه با ظلم و مسؤولیت‌پذیری در برابر نسل‌های آینده است

وی طی سخنانی در بوستان سرخه‌حصار نیز با بیان اینکه انتخاب محل برگزاری مراسم و وجود درختان خشک‌شده در این بوستان هدفمند بوده، افزود: این وضعیت حاصل کم‌کاری‌های دهه‌های گذشته است و مدیریت شهری با تمام توان برای احیای پارک‌های جنگلی تهران تلاش می‌کند.

باغخانی‌پور با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در اشاعه فرهنگ محیط زیستی افزود: دانش‌آموزان صرفاً مخاطب برنامه‌ها نیستند، بلکه نقش اصلی در ترویج این فرهنگ دارند و باید به فرمایش امام قائد شهید هر سال سه نهال بکارند تا این نهال‌ها به یادگار امید و زندگی برای آینده آنان تبدیل شوند.