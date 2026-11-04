باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان قلب در آمریکا اعلام کرده‌اند که مصرف مداوم نوشیدنی‌های انرژی‌زا که حاوی کافئین و مواد محرکِ تأثیرگذار بر سیستم عصبی سمپاتیک هستند که می‌تواند خطر ایست قلبی ناگهانی را حدود ۱۱ برابر افزایش دهد.

دفتر رسانه‌ای «انجمن قلب آمریکا» خاطرنشان کرده است که احتمال بروز سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) و اختلالات خطرناک در ریتم قلب در میان مصرف‌کنندگان این نوشیدنی‌ها به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است.

سای سامایامانتولا، پژوهشگر دانشگاه ویرجینیا، می‌گوید: «این محصولات در همان قفسه‌هایی عرضه می‌شوند که آب و نوشیدنی‌های گازدار قرار دارند؛ همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از مصرف‌کنندگان تصور کنند که نوشیدنی‌های انرژی‌زا خطر جدی برای سلامتی ندارند. با این حال، مصرف منظم آنها می‌تواند به‌سرعت از حد مجاز روزانه کافئین فراتر رود؛ بنابراین، آگاهی از خطرات احتمالی این محصولات برای سلامت قلب بسیار ضروری است.»

به گفته متخصصان قلب، حد مجاز روزانه برای مصرف کافئین ۴۰۰ میلی‌گرم است که تقریباً معادل پنج فنجان قهوه سیاه می‌باشد. اما برخی از نوشیدنی‌های انرژی‌زا بین ۳ تا ۱۲ برابرِ مقدار کافئین موجود در قهوه را در خود جای داده‌اند؛ بدین معنا که مصرف مداوم آنها می‌تواند سطح کافئین در بدن را به غلظت‌های خطرناکی برساند.

پژوهشگران برای ارزیابی پیامد‌های این انباشت کافئین، عوارض جانبی مرتبط با مصرف انواع مختلف این نوشیدنی‌ها را — بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده توسط پزشکان آمریکایی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ — مورد بررسی قرار دادند. این داده‌ها شامل بیش از ۲۸،۳۰۰ بیمار ۱۳ ساله و بالاتر بود که مشکلات سلامتی مشابهی را گزارش کرده بودند. بر این اساس، محققان نرخ بروز ده نوع عارضه جدی قلبی-عروقی را پس از مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا در مقایسه با سایر نوشیدنی‌ها سنجیدند.

این تحلیل نشان داد که مصرف مکرر نوشیدنی‌های انرژی‌زا از نظر آماری با افزایش نرخ هشت مورد از ده عارضه مورد مطالعه مرتبط است؛ به‌ویژه در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله که تقریباً نیمی از موارد بررسی‌شده را تشکیل می‌دادند.

به‌طور مشخص، احتمال بروز ایست قلبی ناگهانی در افرادی که به‌طور منظم نوشیدنی‌های انرژی‌زا مصرف می‌کردند ۱۱ برابر بیشتر بود؛ همچنین احتمال وقوع سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) یا آریتمی بطنی در این افراد ۴.۵ برابر بیشتر گزارش شد.

افزایش قابل‌توجهی در خطر ابتلا به تاکی‌کاردی سینوسی (ضربان سریع قلب)، تپش قلب و درد قفسه سینه، در کنار سایر عوارض قلبی-عروقی و گردش خونی که می‌توانند تهدیدکننده حیات باشند، مشاهده شد.

پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که این یافته‌ها بر ضرورت انجام مطالعات دقیق‌تر برای تعیین تأثیر دوز‌های بالای نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر سلامت قلبی-عروقی، و همچنین انجام ارزیابی جامع ایمنی در مورد تمامی ترکیبات تشکیل‌دهنده آنها، تأکید دارد.

منبع: تاس