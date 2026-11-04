به گفته متخصصان قلب، مصرف مداوم نوشیدنی‌های انرژی‌زا می‌تواند خطر ایست قلبی ناگهانی را حدود ۱۱ برابر افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان قلب در آمریکا اعلام کرده‌اند که مصرف مداوم نوشیدنی‌های انرژی‌زا که حاوی کافئین و مواد محرکِ تأثیرگذار بر سیستم عصبی سمپاتیک هستند که می‌تواند خطر ایست قلبی ناگهانی را حدود ۱۱ برابر افزایش دهد.

دفتر رسانه‌ای «انجمن قلب آمریکا» خاطرنشان کرده است که احتمال بروز سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) و اختلالات خطرناک در ریتم قلب در میان مصرف‌کنندگان این نوشیدنی‌ها به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است.

سای سامایامانتولا، پژوهشگر دانشگاه ویرجینیا، می‌گوید: «این محصولات در همان قفسه‌هایی عرضه می‌شوند که آب و نوشیدنی‌های گازدار قرار دارند؛ همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از مصرف‌کنندگان تصور کنند که نوشیدنی‌های انرژی‌زا خطر جدی برای سلامتی ندارند. با این حال، مصرف منظم آنها می‌تواند به‌سرعت از حد مجاز روزانه کافئین فراتر رود؛ بنابراین، آگاهی از خطرات احتمالی این محصولات برای سلامت قلب بسیار ضروری است.»

به گفته متخصصان قلب، حد مجاز روزانه برای مصرف کافئین ۴۰۰ میلی‌گرم است که تقریباً معادل پنج فنجان قهوه سیاه می‌باشد. اما برخی از نوشیدنی‌های انرژی‌زا بین ۳ تا ۱۲ برابرِ مقدار کافئین موجود در قهوه را در خود جای داده‌اند؛ بدین معنا که مصرف مداوم آنها می‌تواند سطح کافئین در بدن را به غلظت‌های خطرناکی برساند.

پژوهشگران برای ارزیابی پیامد‌های این انباشت کافئین، عوارض جانبی مرتبط با مصرف انواع مختلف این نوشیدنی‌ها را — بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده توسط پزشکان آمریکایی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ — مورد بررسی قرار دادند. این داده‌ها شامل بیش از ۲۸،۳۰۰ بیمار ۱۳ ساله و بالاتر بود که مشکلات سلامتی مشابهی را گزارش کرده بودند. بر این اساس، محققان نرخ بروز ده نوع عارضه جدی قلبی-عروقی را پس از مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا در مقایسه با سایر نوشیدنی‌ها سنجیدند.

این تحلیل نشان داد که مصرف مکرر نوشیدنی‌های انرژی‌زا از نظر آماری با افزایش نرخ هشت مورد از ده عارضه مورد مطالعه مرتبط است؛ به‌ویژه در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله که تقریباً نیمی از موارد بررسی‌شده را تشکیل می‌دادند.

به‌طور مشخص، احتمال بروز ایست قلبی ناگهانی در افرادی که به‌طور منظم نوشیدنی‌های انرژی‌زا مصرف می‌کردند ۱۱ برابر بیشتر بود؛ همچنین احتمال وقوع سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) یا آریتمی بطنی در این افراد ۴.۵ برابر بیشتر گزارش شد.

افزایش قابل‌توجهی در خطر ابتلا به تاکی‌کاردی سینوسی (ضربان سریع قلب)، تپش قلب و درد قفسه سینه، در کنار سایر عوارض قلبی-عروقی و گردش خونی که می‌توانند تهدیدکننده حیات باشند، مشاهده شد.

پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که این یافته‌ها بر ضرورت انجام مطالعات دقیق‌تر برای تعیین تأثیر دوز‌های بالای نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر سلامت قلبی-عروقی، و همچنین انجام ارزیابی جامع ایمنی در مورد تمامی ترکیبات تشکیل‌دهنده آنها، تأکید دارد.

منبع: تاس

برچسب ها: ایست قلبی ، بیماری های قلبی ، سکته قلبی ، کافئین ، نوشیدنی انرژی زا
خبرهای مرتبط
تغذیه مناسب و تحرک بدنی، کلید حفظ سلامتی قلب
اثرات نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر بدن و خطرات سلامتی آنها
نوشابه‌های انرژی زا بعد از مصرف با بدن شما چه می‌کنند؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
آخرین اخبار
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
نوشیدنی‌های انرژی‌زا تا چه حد خطر ایست قلبی را افزایش می‌دهند؟
انسولین داخلی به میزان کافی و با قیمت مناسب موجود است/ افزایش قیمت انسولین وارداتی+ فیلم
گام‌هایی برای محافظت از گوشی جدید
منشأ حیات در سیاره ما؛ تردیدهایی پیرامون یک نظریه صدساله
کشف آسیب‌پذیری سامانه‌ها نباید به ابزار باج‌خواهی تبدیل شود
بیماری‌هایی که می‌توانند ساختار مو را تغییر دهند
از کتاب درسی تا میدان روایت؛ بازتاب استکبارستیزی و دفاع از ایران اسلامی در بسته‌های تربيت و يادگيری
آیا نجات تلسکوپ فضایی هابل ممکن است؟!
«رویای علمی ایران» کلید خورد؛ حمایت ویژه از ایده‌های مرزشکن برای تغییر پارادایم‌های علمی+ فیلم
سه ماده غذایی که در صدر فهرست آلودگی به میکروپلاستیک‌ها قرار دارند
جدیدترین گوشی هوشمند ZTE برای گیمر‌ها
ناسا ارتباط خود با دورترین ساخته‌ی دست بشر در کیهان را دوباره برقرار کرد
عصاره‌ای طبیعی که عملکرد روده را بهبود می‌بخشد
المپیک فناوری نقطه آغاز شناسایی استعداد‌ها و اتصال آنها به صنعت و حل مسائل واقعی کشور است
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس شیفت عصر در تهران
۱۵ آبان آخرین مهلت ثبت نام کنکور دکتری ۱۴۰۶
توقف انتقال دارایی‌های چند هزار میلیاردی فرهنگیان با دستور رئیس قوه قضائیه
از نیمکت‌های داغ‌دیده میناب تا کلاس‌های مهارت‌آفرینی/ بازخوانی مسئولیت مشترک در روز مقاومت و آموزش
تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیازمند توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی است
۱۴ درصد از بزرگسالان مبتلا به دیابت هستند
ارزیابی عملی محصولات بومی و رفع موانع توسعه پدافند سایبری در دستور کار است
دانش‌آموزان امروز، وارثان راه دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان و فرزندان مظلوم میناب‌اند
کاظمی: قناعت معلمان نباید باعث غفلت از حقوق آنان شود
بیانیه بسیج دانش‌آموزی به مناسبت ۱۳ آبان؛ تأکید بر تداوم راه مقاومت
سلامت دیجیتال کمک کننده مراقبت از بیماران دیابتی/ ۴۰ درصد از ایرانیان مبتلا به کبد چرب هستند
آیا تخم‌مرغ کلسترول خون را بالا می‌برد؟ + فیلم
سیزدهم آبان، نماد ایستادگی دانش‌آموزان در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا
زنگ استکبارستیزی نواخته شد