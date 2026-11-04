روسیه به زودی ماهواره‌هایی را برای خدمات مخابراتی و موقعیت‌یابی به فضا پرتاب خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی شرکت روسی «ارتباطات فضایی» (Space Communications) اعلام کرده است که در حال توسعه ماهواره‌هایی برای خدمات مخابراتی و موقعیت‌یابی است و قصد دارد آنها را طی سال‌های آینده به فضا پرتاب کند.

الکسی ولین، مدیرعامل این شرکت، اظهار داشت: «شرکت ما برنامه دارد تا در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰، هشت ماهواره جدید برای ناوبری و مخابرات — یعنی چهار ماهواره در هر سال — پرتاب کند. این ماهواره‌ها در مداری ثابت در ارتفاع تقریبی ۲۶ هزار کیلومتری از سطح زمین فعالیت خواهند کرد.»

وی افزود: «دو سال پیش، قرارداد‌هایی برای ساخت چهار ماهواره امضا کردیم. در پایان سال گذشته، قرارداد‌هایی برای چهار ماهواره دیگر منعقد شد و در ماه آوریل امسال نیز قرارداد‌هایی برای سه ماهواره دیگر به امضا رسید. بنابراین، هدف اصلی ما برای سال ۲۰۲۷، تولید قطعات این ماهواره‌ها و آغاز فرآیند مونتاژ آنهاست تا برای پرتاب در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ آماده شوند.»

شرکت «ارتباطات فضایی» سال‌هاست که با همکاری شرکت دولتی «روس‌کاسموس» (Roscosmos) و دیگر شرکت‌های روسی، به توسعه و آزمایش ماهواره‌هایی می‌پردازد که تماماً با قطعات ساخت داخل تولید شده‌اند.

از جمله این موارد می‌توان به سری ماهواره‌های «اکسپرس-ای‌ام‌یو» (Express-AMU) و ماهواره‌های «اکسپرس-آر‌وی» (Express-RV) اشاره کرد؛ ماهواره‌های دسته دوم در مداری بیضوی به دور زمین می‌چرخند تا خدمات مخابراتی و اینترنتی را در سراسر روسیه و منطقه قطب شمال فراهم کنند.

علاوه بر این، این شرکت امسال آزمایشی را در زمینه برقراری پیوند‌های ارتباطی میان ماهواره‌هایی که در مدار‌های مختلف قرار دارند، انجام داده است.

منبع: تاس

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، روسکاسموس ، روسیه ، فضا ، پرتاب ماهواره به فضا
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