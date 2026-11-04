شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره با واکنش‌های انتقادی و ناامیدانه نمایندگان و سناتور‌های این حزب همراه شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که نزدیک به هفتاد درصد آرای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شمارش شده و نتایج تقریبا مشخص شده است، مقامات حزب جمهوری‌خواه در سراسر آمریکا در واکنش به مجموعه‌ای از شکست‌های انتخاباتی حزبشان، ترکیبی از ناامیدی و انتقاد را ابراز کردند.

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از پیروزی گسترده دموکرات‌ها ابراز «ناامیدی» کرد و در اظهاراتی که شبکه‌ای‌بی‌سی‌نیوز گزارش شد، گفت: «من هم مانند هر آمریکایی دیگری که از نتایج امشب ناامید شده است، ناامیدم. اما هرگز دلسرد نمی‌شویم».

در مقابل، جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا از ایالت داکوتای جنوبی، گفت که «خوشبختانه، دونالد ترامپ همچنان در کاخ سفید حضور دارد و ما با همکاری او برای جلوگیری از بدترین گرایش‌های افراطی دموکرات‌ها تلاش خواهیم کرد».

در همین حال، برخی دیگر از جمهوری‌خواهان، سیاست‌های جنبش ماگا به ریاست ترامپ را عامل اصلی شکست حزب دانستند. به طور مثال، دن بیکن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا که برای انتخاب مجدد نامزد نشده بود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حزب جمهوری‌خواه باید به اصول دوران رونالد ریگان بازگردد. رأی‌دهندگان پوپولیسم، آشوب، پوتین و تعرفه‌های گمرکی را رد کردند.»

برخی چهره‌های محافظه‌کار، جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین را از عوامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانسته‌اند. به طور مثال، مت والش، مفسر محافظه‌کار آمریکایی، جنگ ایران را «بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی دست‌کم در دو دهه اخیر» توصیف کرد و آن را خیانتی نابخشودنی به اصول جنبش «اول آمریکا» دانست.

همچنین برخی اعضای حزب خواستار کناره‌گیری رهبران کنونی شدند. شان دیویس، از چهره‌های رسانه‌ای محافظه‌کار، خواستار استعفای تمام رهبران جمهوری‌خواه سنا شد و عملکرد آنها را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، حزب دموکرات با پیروزی چشمگیر در رقابت‌های سنا و مجلس نمایندگان، کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفت. دموکرات‌ها دست‌کم هفت کرسی سنا را در ایالت‌هایی مانند تگزاس، آیووا، کانزاس، اوهایو و کارولینای شمالی به دست آوردند و بیش از ۲۴ کرسی نیز به تعداد نمایندگان خود در مجلس نمایندگان افزودند. 

این نتایج ضربه سیاسی بزرگی به دونالد ترامپ محسوب می‌شود و قدرت دموکرات‌ها را برای مقابله با برنامه‌های سیاسی ترامپ افزایش می‌دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جمهوری خواهان ، انتخابات کنگره ، میان دوره ای
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