استاندار چهارمحال‌وبختیاری از لغو تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های مدیران استانی و شهرستانی در پی هشدار هواشناسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به احتمال وقوع بارندگی و بروز مخاطرات جوی در استان اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها موظف‌اند در محل خدمت و حوزه مسئولیت خود حضور داشته باشند و مرخصی‌ها و مأموریت‌های آنان تا اطلاع ثانوی لغو است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی افزود: تمامی امکانات، ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی و خدماتی باید در آماده‌باش کامل قرار گیرند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین بر ضرورت بازدید و بازرسی فوری از جاده‌ها، رودخانه‌ها، مسیل‌ها، پل‌ها و آبراهه‌ها تأکید کرد و خواستار شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی شد.

مردانی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی عملیاتی و حضور میدانی، اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط جوی و حفظ ایمنی مردم انجام دهند.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از فردا پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ موج بارشی جدیدی از غرب و جنوب‌غرب وارد کشور می‌شود. استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

برچسب ها: آماده باش ، بارندگی
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