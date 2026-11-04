باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی در سراسر کشور با حضور گسترده مردم مومن و متدین کشورمان با حضور گسترده خود جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشتتد.

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گوشه‌هایی از مراسم راهپیمایی ۱۳ ابان در فولادشهر استان اصفهان

راهپیمایی ۱۳ ابان شهر فولادشهر استان اصفهان - هاشمی

بزرگداشت روز ۱۳ آبان در مسجد جامع دیزج‌دیز خوی

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