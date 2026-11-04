شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی در سراسر کشور با حضور گسترده مردم مومن و متدین کشورمان با حضور گسترده خود جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشتتد.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

گوشه‌هایی از مراسم راهپیمایی ۱۳ ابان در فولادشهر استان اصفهان

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راهپیمایی ۱۳ ابان شهر فولادشهر استان اصفهان - هاشمی

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

بزرگداشت روز ۱۳ آبان در مسجد جامع دیزج‌دیز خوی

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در اقصی نقاط کشور به روایت شهروندخبرنگار‌ها

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ، برگزاری مراسم
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