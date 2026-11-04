باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی ZEED Z-Slim دارای بدنه‌ای مقاوم در برابر آب و گرد و غبار است و از استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹K بهره می‌برد. ابعاد این دستگاه ۱۶۲.۶ در ۷۵.۴ در ۶ میلی‌متر و وزن آن ۱۷۲ گرم است. این گوشی به درگاه سیم‌کارت نانو (Nano-SIM) و همچنین فناوری eSIM برای اتصال به شبکه تلفن همراه مجهز شده است.

این دستگاه از یک نمایشگر ۶.۷۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۹۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۳۸۸ پیکسل در هر اینچ (ppi) برخوردار است. صفحه نمایش آن توسط شیشه‌ای بسیار بادوام محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است.

این گوشی که با سیستم عامل اندروید ۱۶ عرضه می‌شود، از پردازنده MediaTek Dimensity ۷۱۰۰ به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۰ MC۲ قدرت می‌گیرد. این محصول دارای ۸ گیگابایت حافظه رم (RAM) است و در نسخه‌هایی با حافظه داخلی ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت ارائه می‌شود؛ همچنین یک درگاه اختصاصی برای کارت حافظه microSDXC نیز در آن تعبیه شده است.

سیستم دوربین اصلی شامل دو لنز است: یک حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی و یک لنز ماکروی ۲ مگاپیکسلی. این دستگاه قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را دارد. دوربین سلفی نیز به یک حسگر ۳۲ مگاپیکسلی مجهز است.

از دیگر امکانات این گوشی می‌توان به درگاه USB Type-C ۲.۰، رادیو FM، تراشه NFC، فناوری مادون قرمز (برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی)، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی اشاره کرد.

همچنین، این دستگاه از قابلیت شارژ معکوس ۱۰ واتی نیز پشتیبانی می‌کند که امکان شارژ کردن سایر گوشی‌ها و دستگاه‌های همراه را فراهم می‌سازد.

منبع: gsmarena