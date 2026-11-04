باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز بر اثر ۲ سانحه رانندگی در محور‌های فارس ۴ نفر فوت و ۹ تن مصدوم شدند.

۴ فوتی و یک مصدوم در محور شیراز - خرامه

برخورد ۲ خودرو در محور شیراز - خرامه ۴ فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: برخورد پژو پارس و کامیون در محور شیراز - خرامه، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او ادامه داد: در این حادثه هر ۴ سرنشین پژو پارس به علت شدت برخورد و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست داده بودند و راننده کامیون نیز مصدوم شد.

وکیل زاده افزود: اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به این مصدوم ارائه و در محل حادثه تحت درمان قرار گرفت و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشت.

او تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در محور فیروزآباد - جم با ۸ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور فیروزآباد - جم ۸ مصدوم به همراه داشت.

غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس فیروزآباد نیز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ خودرو سمند و کوییک در محور فیروزآباد - جم، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او با بیان اینکه این تصادف ۸ مصدوم به همراه داشت، افزود: کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی به مصدومان ارائه کردند و یک نفر از آن‌ها در محل تحت درمان قرار گرفت و ۷ نفر دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شدند.

جاویدان ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.