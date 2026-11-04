نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید که نتایج انتخابات کنگره آمریکا نشان دهنده آن است که تمرکز مقامات بین‌المللی باید حل بحران هزینه‌های زندگی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به نتایج انتخابات کنگره آمریکا گفت که شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه می‌تواند «فرصتی» برای رسیدگی به بحران هزینه‌های زندگی در سراسر جهان باشد.

برنهام که در حاشیه نشست سران کشور‌های مشترک‌المنافع در آنتیگوا و باربودا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تأکید کرد که بدون حل‌وفصل جنگ علیه ایران و بحران اوکراین، «نمی‌توان فشار‌های ناشی از هزینه‌های زندگی مردم را کاهش داد».

او افزود: «خب، رئیس جمهور ترامپ نتایج را پذیرفته است و من احساس می‌کنم جهان اکنون فرصتی دارد تا پیرامون مسئله‌ای که همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن هزینه‌های زندگی است، متحد شود. مردم می‌خواهند ببینند که کشور‌های جهان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بر مسائلی تمرکز می‌کنند که برای زندگی مردم اهمیت دارند؛ و به نظر من، رأی‌دهندگان در آمریکا نیز همین پیام را منتقل کردند».

بر اساس آخرین آمار گزارش‌شده از سوی آسوشیتدپرس، دموکرات‌ها تاکنون ۵۴ کرسی سنا و ۲۲۸ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند؛ در مقابل، جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی سنا و ۱۳۹ کرسی مجلس نمایندگان را کسب کرده‌اند. 

در مجلس نمایندگان هنوز شمارش همه حوزه‌ها به پایان نرسیده و نتایج ۶۸ کرسی مشخص نشده است. اما به طور کلی، دموکرات‌ها علاوه بر کسب اکثریت هر دو مجلس، در انتخابات فرمانداری‌ها نیز پیشرفت قابل‌توجهی داشته و شمار فرمانداران این حزب به ۲۸ نفر رسیده است. پیروزی دموکرات‌ها در ایالت‌های جمهوری‌خواه‌سنتی مانند تگزاس، کانزاس و کارولینای جنوبی از مهم‌ترین تحولات این انتخابات بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: جمهوری خواهان ، نخست وزیر انگلیس ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
سه چالش پیش‌روی رژیم اسرائیل پس از سونامی دموکرات‌ها در آمریکا
کنایه سانچز به ترامپ: موج راست افراطی در حال فروپاشی است
کنایه ماسک به شکست جمهوری‌خواهان: لیزر‌های فضایی هم جواب ندادند!
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شومر: به جنگ علیه ایران پایان می‌دهیم
سونامی آبی در انتخابات؛ کنگره جدید چه چالش‌هایی برای ترامپ ایجاد می‌کند؟
جمهوری‌خواهان چه واکنشی به نتایج انتخابات کنگره نشان دادند؟
معاون ترامپ: جنگ با ایران دلیل شکست ما در انتخابات بود
ترامپ: جنگ با ایران بر نتایج انتخابات کنگره تاثیر گذاشت
حکیم جفریز: جنگ علیه ایران باید متوقف شود
پس‌لرزه‌های شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان؛ سهام شرکت‌های ایلان ماسک سقوط کرد
احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با ایران
بهای نفت به زیر بشکه‌ای صد دلار رسید
آخرین اخبار
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با ایران
بهای نفت به زیر بشکه‌ای صد دلار رسید
حکیم جفریز: جنگ علیه ایران باید متوقف شود
سقوط مرگبار یک بالگرد در ایالت فلوریدا
احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
شومر: به جنگ علیه ایران پایان می‌دهیم
ترامپ: جنگ با ایران بر نتایج انتخابات کنگره تاثیر گذاشت
معاون ترامپ: جنگ با ایران دلیل شکست ما در انتخابات بود
پس‌لرزه‌های شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان؛ سهام شرکت‌های ایلان ماسک سقوط کرد
کاهش بیش از سه دلاری قیمت نفت در پی شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان
سونامی آبی در انتخابات؛ کنگره جدید چه چالش‌هایی برای ترامپ ایجاد می‌کند؟
نخست وزیر انگلیس: انتخابات آمریکا نشان داد که بحران هزینه‌های زندگی باید حل شود
جمهوری‌خواهان چه واکنشی به نتایج انتخابات کنگره نشان دادند؟
یائیر گولان: نتایج انتخابات آمریکا نشان دهنده مخرب بودن نتانیاهو است
شرکت‌های آمریکایی در انتظار موج تحقیقات دموکرات‌ها
هواپیمایی الاتحاد پرواز‌های ریاض و دمام را لغو کرد
چهار اتفاق بی‌سابقه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
سه چالش پیش‌روی رژیم اسرائیل پس از سونامی دموکرات‌ها در آمریکا
گوگل برای عرضه نسل جدید رایانه‌های خود آماده می‌شود
تایید رسمی نتایج انتخابات کنست از سوی کمیته انتخابات رژیم اسرائیل
کنایه ماسک به شکست جمهوری‌خواهان: لیزر‌های فضایی هم جواب ندادند!
دمشق برای مقابله با حمله احتمالی اسرائیل، وزارتخانه‌ها را جابه‌جا می‌کند
کنایه سانچز به ترامپ: موج راست افراطی در حال فروپاشی است
تضعیف دلار در آستانه ورود دموکرات‌ها به مجلس سنا و نمایندگان
نمایندگان آمریکا در آستانه انتخاب نخستین رئیس سیاه‌پوست خود
حامیان ترامپ، جنگ با ایران را عامل شکست در انتخابات دانستند
ترامپ پایین‌ترین میزان محبوبیت را برای یک رئیس جمهور ثبت کرد
خوشحالی اوباما از نتایج انتخابات: پیام مردم آمریکا روشن بود
بازگشت دموکرات‌ها به اکثریت سنا و پیشتازی در کنگره و فرمانداری‌ها
عبدول السید از رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفت