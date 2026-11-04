باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به نتایج انتخابات کنگره آمریکا گفت که شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه می‌تواند «فرصتی» برای رسیدگی به بحران هزینه‌های زندگی در سراسر جهان باشد.

برنهام که در حاشیه نشست سران کشور‌های مشترک‌المنافع در آنتیگوا و باربودا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تأکید کرد که بدون حل‌وفصل جنگ علیه ایران و بحران اوکراین، «نمی‌توان فشار‌های ناشی از هزینه‌های زندگی مردم را کاهش داد».

او افزود: «خب، رئیس جمهور ترامپ نتایج را پذیرفته است و من احساس می‌کنم جهان اکنون فرصتی دارد تا پیرامون مسئله‌ای که همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن هزینه‌های زندگی است، متحد شود. مردم می‌خواهند ببینند که کشور‌های جهان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بر مسائلی تمرکز می‌کنند که برای زندگی مردم اهمیت دارند؛ و به نظر من، رأی‌دهندگان در آمریکا نیز همین پیام را منتقل کردند».

بر اساس آخرین آمار گزارش‌شده از سوی آسوشیتدپرس، دموکرات‌ها تاکنون ۵۴ کرسی سنا و ۲۲۸ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند؛ در مقابل، جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی سنا و ۱۳۹ کرسی مجلس نمایندگان را کسب کرده‌اند.

در مجلس نمایندگان هنوز شمارش همه حوزه‌ها به پایان نرسیده و نتایج ۶۸ کرسی مشخص نشده است. اما به طور کلی، دموکرات‌ها علاوه بر کسب اکثریت هر دو مجلس، در انتخابات فرمانداری‌ها نیز پیشرفت قابل‌توجهی داشته و شمار فرمانداران این حزب به ۲۸ نفر رسیده است. پیروزی دموکرات‌ها در ایالت‌های جمهوری‌خواه‌سنتی مانند تگزاس، کانزاس و کارولینای جنوبی از مهم‌ترین تحولات این انتخابات بود.

منبع: بریکینگ نیوز