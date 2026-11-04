مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی متصدی حمل سوخت قاچاق در رودبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: پرونده حمل ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار رسیدگی شد.

او افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی سوخت قاچاق را از یک خودرو در هنگام حمل، کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی