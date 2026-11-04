عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر کشور از برنامه استخدام ۶ هزار نیروی اداری در این جمعیت خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از نیرو‌های شرکتی شاغل در هلال‌احمر در اولویت جذب قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - محمدصادق اسلامی فارسانی عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر کشور در آیین الحاق و رونمایی از ناوگان خودرویی و تجهیزات نوین امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری، بازنشستگی شمار زیادی از کارکنان و انتقال بخشی از نیرو‌ها به سایر دستگاه‌های اجرایی را از دلایل ضرورت تأمین نیروی انسانی در این جمعیت عنوان کرد.

وی همچنین ارزش ۱۴ دستگاه خودروی امدادی و ۱۹ دستگاه موتورسیکلت به همراه تجهیزات نوین اختصاص‌یافته به جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این تجهیزات از محل اعتبارات جمعیت هلال‌احمر تأمین شده است.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، ناوگان امدادی
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