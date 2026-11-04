مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: با واریز ۱۶.۹ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران، مجموع پرداختی‌ها به ۴۰۴.۷ همت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از واریز ۱۶.۹ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، به حساب کشاورزان واریز شد. وی افزود که این مرحله از پرداخت‌ها با تأمین و تخصیص اعتبار ۱۶.۹ همت انجام پذیرفت.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله اظهار کرد: با این واریزی، ۱۰۰ درصد مطالبات گندم‌کاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون، به مجموع مبلغ ۴۰۴.۷ همت پرداخت شد. وی ادامه داد: این پرداخت‌ها شامل مطالبات گندم‌کارانی است که محصول خود را تا نهم آبان ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند. وی در پایان تأکید کرد که این اقدامات در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی آنان انجام می‌شود.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، گندمکاران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
مجیدامیری
۱۸:۵۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
ما دیگر گندم نمی کاریم چون دولت پزشکیان کشاورزان را بدبخت کردند چند ماه پیش گندم تحویل داده ایم این وزیر کشاورزان کار بلد نیست پول گندم کشاورزان مظلوم راکسر کردند اصلا گندم نمی کاریم
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