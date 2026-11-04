باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه فرا رسیدن ایام شهادت مظلومانه صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س)، شور و شعور فاطمی سراسر شهر حسینی دیزج‌دیز را فرا گرفته و جوانان ولایت‌مدار این خطه با دل‌هایی مالامال از اندوه، به استقبال عزاداری‌های این ایام رفته‌اند. در اقدامی خودجوش و معنوی، جمعی از جوانان و عاشقان اهل‌بیت (ع) در دیزج‌دیز، با همت و تلاشی شبانه‌روزی، پروژه ساخت، بازسازی و فضاسازی المان‌های «کوچه بنی‌هاشم» و شبیه‌سازی «خانه‌ی حضرت فاطمه زهرا (س)» را در شهر آغاز کرده و به مراحل پایانی رسانده‌اند.

این فضای معنوی که با هدف به تصویر کشیدن مظلومیت خاندان عصمت و طهارت (ع) و تبیین خطبه فدکیه و حوادث صدر اسلام برپا شده است، شامل بازسازی کوچه‌های مدینه، بیت‌الاحزان و آستانه‌ی بیت‌الله‌الزهرا (س) می‌باشد تا نسل جوان و نوجوان دیزج‌دیز از نزدیک با رنج‌ها و مجاهدت‌های بانوی دو عالم آشنا شوند.

هدف از برپایی این نمایشگاه و فضای فاطمی، ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری است و این مکان در طول ایام فاطمیه میزبان عزاداران، هیئات مذهبی و عموم شهروندان ولایت‌مدار دیزج‌دیز خواهد بود.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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