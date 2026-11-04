کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، شاخص کل بورس با رشد ۸۸ هزار و ۷۴ واحدی معادل ۱.۱۳ درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار واحد ایستاد.

وی افزود: معاملات امروز بازار سهام در حالی آغاز شد که تقاضا بر عرضه غلبه داشت و شاخص‌ها در ساعات ابتدایی روندی صعودی را تجربه کردند، اما در ادامه با افزایش فشار فروش در برخی نمادها، بخشی از رشد شاخص‌ها تعدیل شد. با این حال، در نیمه دوم معاملات با تقویت مجدد تقاضا و بازگشت خریداران، بخش قابل توجهی از افت شاخص‌ها جبران شد و بازار در نهایت مثبت به کار خود پایان داد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد شاخص‌های بورسی بیان کرد: شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۳ هزار و ۹۷۹ واحدی معادل ۰.۶۴ درصد افزایش، به محدوده ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید. مقایسه عملکرد دو شاخص نشان می‌دهد نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز نسبت به سهام کوچک و متوسط رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند.

برقی‌زاده با اشاره به وضعیت نماد‌های معاملاتی اظهار کرد: در پایان معاملات امروز، ۶۵۵ نماد در محدوده مثبت و ۲۸۱ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین ۲۸۱ نماد با صف خرید و ۶۸ نماد با صف فروش مواجه بودند.

وی ادامه داد: ارزش سفارش‌های خرید در پایان معاملات به ۱۰ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش یک هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان بود. بر این اساس، برتری سفارش‌های خرید نسبت به فروش به ۹ هزار و ۳۴ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده تقاضای بالاتر در سامانه معاملات است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره جریان ورود و خروج پول حقیقی به بازار گفت: در معاملات امروز، خالص تغییر مالکیت حقیقی در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی مثبت بود و در مجموع ۹۷۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد این بخش از بازار شد.

وی افزود: با وجود ورود پول حقیقی، قدرت خرید منفی ۱.۱۸ گزارش شد و سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۱ میلیون تومان در مقابل سرانه فروش ۹۶ میلیون تومانی قرار گرفت. این موضوع نشان می‌دهد با وجود مثبت بودن خالص ورود پول، میانگین ارزش سفارش‌های فروش حقیقی‌ها بیشتر از سفارش‌های خرید بوده است.

برقی‌زاده با اشاره به ارزش معاملات بازار سهام تصریح کرد: حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در روز جاری به ۴۵ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات این بخش نیز ۳۳ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان ثبت شد که بیانگر تحرک قابل توجه معامله‌گران و افزایش حجم دادوستد‌ها در بازار است.

وی در ادامه به وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: برخلاف روند مثبت بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با خروج نقدینگی مواجه شدند و خالص خروج پول از این صندوق‌ها به ۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: هم‌زمانی ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهام و خروج منابع از صندوق‌های درآمد ثابت، از تفاوت جریان سرمایه در این دو بخش حکایت دارد؛ با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و احتمال تداوم ورود نقدینگی به بازار سهام، باید روند معاملات و جریان پول در روز‌های آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد.