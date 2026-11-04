مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از تعویض ۲۹ هزار و ۲۶۵ کنتور معیوب در قالب طرح «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی مدیرعامل توزیع برق استان تهران با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح در استان تهران، ۲ هزار و ۷۵۶ انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۳۱ هزار و ۸۶۷ انشعاب جدید نیز در سطح شهرستان‌های استان نصب شده است.

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح افزود: مجموع اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب، به صرفه‌جویی بیش از ۲۶۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق منجر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه از تعویض ۲۹ هزار و ۲۶۵ کنتور معیوب در قالب طرح مهتاب و با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر تداوم اقدامات در زمینه مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، تصریح کرد: آمار‌های اعلام‌شده بخشی از عملکرد این طرح از ابتدای اجرای آن در استان تهران است و اقدامات در این زمینه همچنان ادامه دارد.