باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: در مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ، از ۳۰ میلیون نفری که برای آن‌ها پیام ارسال شده بود و اطلاعات خود را تکمیل کردند، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه شد و این مبلغ به حساب مشمولان واریز شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر هنوز به پیام‌های ارسالی پاسخ نداده‌اند، افزود: ممکن است بخشی از این افراد فرصت یا توانایی کافی برای ثبت اطلاعات نداشته باشند؛ به همین دلیل، در حال بررسی وضعیت آن‌ها هستیم تا افراد نیازمند از این طرح جا نمانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: برای شناسایی این افراد، به‌ویژه ساکنان روستاهای دورافتاده و عشایری که ممکن است به گوشی هوشمند دسترسی نداشته باشند، از ظرفیت دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، بسیج و کمیته امداد استفاده می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود افراد واجد شرایط نیز در گروه مشمولان قرار می‌گیرند.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ فردی از فهرست یارانه‌بگیران حذف نشده است، تصریح کرد: اطلاعات گروه نخست در حال بررسی است و در این بررسی‌ها ممکن است مشخص شود برخی افراد، برای مثال در دهک دهم، واجد شرایط دریافت این اعتبار نیستند. وضعیت ۱۵ میلیون نفری که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند نیز باید در مرحله بعد به‌دقت بررسی شود تا مشخص شود عدم ثبت اطلاعات آن‌ها ناشی از تمکن مالی بوده یا به دلیل ناتوانی در انجام مراحل ثبت‌نام اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه پس از بررسی این دو گروه، امکان رسیدگی به درخواست سایر افراد نیز فراهم خواهد شد، گفت: در مجموع، وضعیت حدود ۴۵ میلیون نفر بررسی می‌شود و برای سایر افراد نیز سازوکاری در نظر گرفته خواهد شد تا در صورت بروز مشکل یا تغییر وضعیت اقتصادی خانوارها، امکان بررسی مجدد وجود داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: ممکن است وضعیت اقتصادی یک خانوار در مقطعی مناسب باشد، اما در آینده تغییر کند یا در فرآیند شناسایی افراد خطایی رخ داده باشد؛ بنابراین، سازوکاری پویا برای رسیدگی به این موارد پیش‌بینی می‌شود.

پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر ظرفیت‌های تأمین منابع، چه از محل شناسایی افراد جدید نیازمند و چه از محل بازنگری در فهرست مشمولان، می‌تواند برای افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ اختصاص یابد.