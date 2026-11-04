رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اعتبار کالابرگ ۳۰ میلیون نفری که اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: در مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ، از ۳۰ میلیون نفری که برای آن‌ها پیام ارسال شده بود و اطلاعات خود را تکمیل کردند، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه شد و این مبلغ به حساب مشمولان واریز شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر هنوز به پیام‌های ارسالی پاسخ نداده‌اند، افزود: ممکن است بخشی از این افراد فرصت یا توانایی کافی برای ثبت اطلاعات نداشته باشند؛ به همین دلیل، در حال بررسی وضعیت آن‌ها هستیم تا افراد نیازمند از این طرح جا نمانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: برای شناسایی این افراد، به‌ویژه ساکنان روستاهای دورافتاده و عشایری که ممکن است به گوشی هوشمند دسترسی نداشته باشند، از ظرفیت دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، بسیج و کمیته امداد استفاده می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود افراد واجد شرایط نیز در گروه مشمولان قرار می‌گیرند.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ فردی از فهرست یارانه‌بگیران حذف نشده است، تصریح کرد: اطلاعات گروه نخست در حال بررسی است و در این بررسی‌ها ممکن است مشخص شود برخی افراد، برای مثال در دهک دهم، واجد شرایط دریافت این اعتبار نیستند. وضعیت ۱۵ میلیون نفری که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند نیز باید در مرحله بعد به‌دقت بررسی شود تا مشخص شود عدم ثبت اطلاعات آن‌ها ناشی از تمکن مالی بوده یا به دلیل ناتوانی در انجام مراحل ثبت‌نام اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه پس از بررسی این دو گروه، امکان رسیدگی به درخواست سایر افراد نیز فراهم خواهد شد، گفت: در مجموع، وضعیت حدود ۴۵ میلیون نفر بررسی می‌شود و برای سایر افراد نیز سازوکاری در نظر گرفته خواهد شد تا در صورت بروز مشکل یا تغییر وضعیت اقتصادی خانوارها، امکان بررسی مجدد وجود داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: ممکن است وضعیت اقتصادی یک خانوار در مقطعی مناسب باشد، اما در آینده تغییر کند یا در فرآیند شناسایی افراد خطایی رخ داده باشد؛ بنابراین، سازوکاری پویا برای رسیدگی به این موارد پیش‌بینی می‌شود.

پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر ظرفیت‌های تأمین منابع، چه از محل شناسایی افراد جدید نیازمند و چه از محل بازنگری در فهرست مشمولان، می‌تواند برای افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ اختصاص یابد.

برچسب ها: یارانه ، حذف یارانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳۶
Iran (Islamic Republic of)
جامانده
۲۲:۲۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
آقای محترم وقتی پیامک ۳ روز بعد از آخرین فرصت برای خود اطهاری به شخص می رسه.چطور میشه اقدام کرد.شما ۴۸ ساعت فرصت مجدد بدید حتی یک نفر هم جا نمی مونه.6
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
خدایی خجالت داره این تدابیر مزخرف تون.بحساب کالای 500من ندادین درحالیکه افزایش نرخ صرفه جویی هاتون خودتون خوردید
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
با تصویب تعرفه ۱۰۰ خودرو و پیروی سایر کالا ها چون ملاک تویوتا کراس و ۲۰۷شده تو جامعه بقیه کالا دارن گرون و کالابرگ داره پشم و دود میشه
از همون اول هم کالابرگ ابزار سرگرمی مردم برا نفع مافیا بود
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۱:۳۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
چرا دروغ میگین. یارانه من حذف شده
۳
۲۲
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تاکنون هیچ یارانه‌بگیری حذف نشده است/ افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۳۰ میلیون نفر
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