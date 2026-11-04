مجموعه رفاهی، فرهنگی و تربیتی زینبیه با هدف ارتقای خدمات به دانشجویان دختر، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه قم افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم افتتاح این مجموعه گفت: زینبیه شامل مسجد، سلف، مهدکودک و خانه استراحت دانشجویان دختر است و می‌تواند الگویی برای تأمین فضا‌های رفاهی و فرهنگی در دانشگاه‌های کشور باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضا‌های استراحت برای دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان غیرخوابگاهی، معماری ایرانی و هویت فرهنگی این مجموعه را از ویژگی‌های قابل توجه آن دانست.

وزیر علوم همچنین با اشاره به توسعه خوابگاه‌های متأهلی در کشور گفت: تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ واحد به ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی اضافه شده و ساخت ۶ هزار واحد دیگر نیز در دست اجراست.

سیمایی صراف در ادامه با اشاره به بازدید از طرح‌های خوابگاهی دانشگاه قم افزود: در این بازدید روند ساخت حدود ۲۳۰ واحد با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۸۰ درصد بررسی شد و یکی از بلوک‌های این مجموعه به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.