باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت در معاملات پرنوسان امروز (چهارشنبه) بیش از سه دلار در هر بشکه کاهش یافت. این افت در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم بعدی واشنگتن درباره جنگ علیه ایران و تحولات مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ هستند.

بر این اساس، بهای نفت برنت تا ساعت ۱۴:۱۷ به وقت گرینویچ با سه دلار و ۲۰ سنت کاهش، معادل ۳.۰۹ درصد، به ۱۰۰ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با سه دلار و یک سنت کاهش، معادل ۳.۱۳ درصد، در سطح ۹۳ دلار و هشت سنت معامله شد.

این کاهش پس از آن صورت گرفت که حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست داد. ترامپ نیز اذعان کرده است که جنگ با ایران در شکست انتخاباتی حزبش نقش داشته است.

تحلیلگران معتقدند احتمال تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ایران و کاهش خطر حمله نظامی قریب‌الوقوع، از عوامل تأثیرگذار بر افت قیمت نفت بوده است.

در همین حال، بیارنه شیلدروپ، تحلیلگر ارشد کالا در بانک اس‌ای‌بی یا بانک خصوصی اسکاندیناوی، گفت: «همچنان این احتمال وجود دارد که ترامپ و اسرائیل تصمیم به حمله بگیرند، اما به نظر می‌رسد نگرانی بازار درباره خطر وقوع یک حمله قریب‌الوقوع برطرف شده است».

منبع: رویترز