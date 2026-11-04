فرمانده انتظامی استان لرستان از شناسایی و دستگیری سه متهم به کلاهبرداری اینترنتی در پوشش کاریابی خبر داد و گفت: اعضای این شبکه با فریب شهروندان در ۱۱ استان کشور، بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول شکایات متعدد شهروندان در ۱۱ استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با شگرد کاریابی و استخدام، موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اطلاعاتی،موفق به شناسایی سه متهم شده که با هماهنگی قضائی هر سه نفر در دو شهرستان استان لرستان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: تاکنون ۱۹ نفر از شهروندان در ۱۱ استان کشور به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که متهمان تا کنون بیش از ۷ میلیارد ریال از طریق این شگرد مجرمانه کلاهبرداری کرده‌اند.

سردار هاشمی‌فر با هشدار به شهروندان، از افراد جویای کار خواست به آگهی‌های استخدامی نامعتبر در فضای مجازی اعتماد نکنند و پیش از هرگونه پرداخت وجه، از صحت و اعتبار آگهی‌ها و هویت منتشرکنندگان آن اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با  جرائم سایبری، می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان قدرت نمایی پارک مسکن مهر بروجرد
دستگیری جاعل اسناد در بروجرد
کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک در لرستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده‌باش ۷۲ ساعته دستگاه‌های اجرایی لرستان برای بارش‌های سیل‌آسا
ضربه پلیس فتا لرستان به شبکه کلاهبرداری اینترنتی کاریابی؛ دستگیری ۳ متهم و شناسایی ۱۹ شاکی در ۱۱ استان کشور
آخرین اخبار
آماده‌باش ۷۲ ساعته دستگاه‌های اجرایی لرستان برای بارش‌های سیل‌آسا
ضربه پلیس فتا لرستان به شبکه کلاهبرداری اینترنتی کاریابی؛ دستگیری ۳ متهم و شناسایی ۱۹ شاکی در ۱۱ استان کشور
  ۳۱۹ پروژه آموزشی لرستان با پیشرفت ۸۰ درصد فعال است
خرم‌آباد یک‌صدا علیه آمریکا؛ خروش پیر و جوان در راهپیمایی ۱۳ آبان
خروش یکپارچه مردم لرستان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان؛ حماسه‌ای از جنس بصیرت، مقاومت و استکبارستیزی + فیلم
توقیف محموله‌های آرد، کود و گازوئیل قاچاق در عملیات پلیس لرستان
۸۰۰ هزار ایرانی در صف انتظار اعزام به حج قرار دارند
صدور ۳۳۶ تأییدیه ایمنی آسانسور در لرستان
۱۳ آبان؛ ایران زیر بار استکبار نمی‌رود، فریاد مقاومت تا همیشه بلند است