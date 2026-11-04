باشگاه خبرنگاران جوان - رصد هوشمند شبکه‌های توزیع برق گیلان به کشف ۲۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان‌های رشت، رودبار و صومعه‌سرا طی ۱۰ روز گذشته منجر شده است. این تجهیزات با تحلیل و پایش داده‌های مصرف برق، همکاری نهاد‌های مسئول و دریافت گزارش‌های مردمی شناسایی و ضبط شده‌اند. استخراج غیرقانونی رمزارز به دلیل مصرف سنگین و مستمر انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و می‌تواند موجب افت ولتاژ، آسیب به ترانسفورماتور‌ها و کابل‌ها و بروز خاموشی‌های ناخواسته شود.

در این راستا، مقابله با فعالیت سودجویان انرژی، علاوه بر حفاظت از زیرساخت‌های برق، نقش مهمی در حفظ کیفیت ولتاژ، پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای خانوارها، مراکز خدماتی و بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. برق به عنوان سرمایه‌ای ملی باید در مسیر رفاه عمومی و فعالیت‌های قانونی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تشدید طرح‌های نظارتی و عملیاتی برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، گامی مؤثر در صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان است.

شرکت توزیع نیروی برق گیلان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، بر نقش مؤثر گزارش‌های مردمی در مقابله با این پدیده تأکید دارد و اطمینان می‌دهد اطلاعات هویتی گزارش‌دهندگان کاملا محرمانه باقی می‌ماند و گزارش‌های واجد شرایط مطابق ضوابط شرکت توانیر مشمول پاداش نقدی خواهند شد.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، سامانه فوریت‌های برق ۱۲۱، اپلیکیشن «برق من» و وب‌سایت توانیر گزارش دهند. برخورد قانونی با متخلفان و استمرار نظارت بر شبکه، از اولویت‌های شرکت توزیع نیروی برق گیلان در مسیر صیانت از حقوق مشترکان و ارتقای پایداری شبکه برق استان است.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان