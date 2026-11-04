باشگاه خبرنگاران جوان - از پایگاه اطلاع رسانی دفتر این مرجع تقلید، وی روز چهارشنبه در جلسه درس اخلاق خود در مسجد اعظم قم، ضمن تبریک سالروز ۱۳ آبان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز، با اشاره به حملات دشمنان و شهادت رهبر، دانشمندان و جمعی از مردم و بسیجیان، خصوصا فرزندان میناب، افزود: گرچه بیگانه حمله کرده و خسارت‌هایی وارد آورده و عزیزانی را به شهادت رسانده است، اما نباید از وعده الهی غافل بود.

وی افزود: شکست برای آمریکا و اسراییل، یقینی است، قرآن به اهل حق می‌فرماید نگران نباشید؛ در هر جا جنگی میان حق و باطل باشد، حق پیروز است، این صرفا خبر از غیب نیست، بلکه از سنت و نظامی خبر می‌دهد که ذات اقدس الهی در عالم قرار داده‌است.

وی تأکید کرد: اصرار قرآن بر بیان این مسائل برای آن است که جامعه اهل ایمان بداند در مبارزه حق و باطل نباید دچار هراس و تردید شود؛ پیروزی حق وعده قطعی الهی است و موفقیت اسلام و مسلمانان یقینی است.

آیت الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به روایات مربوط به دفاع از سرزمین و مقابله با مهاجمان، بیان داشت: یکی از دستور‌های رسمی اسلام، جوانمردپروری، مبارزپروری و شجاع‌پروری است، اسلام دین تربیت انسان‌های شجاع و جوانمرد است.

وی با اشاره به روایاتی از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) درباره سیره و مواضع امیرالمؤمنین (ع) در دفاع از سرزمین و مقابله با مهاجمان، تاکید کرد: این روایات درباره احکام نماز و مسائل عادی نیست، بلکه در آنها از امیرالمؤمنین (ع) و جدّ بزرگوارشان نقل شده‌است که در برابر مهاجمی که به خاک و وطن انسان حمله می‌کند، باید ایستادگی کرد، می‌فرمایند این محاربی که به خاک شما حمله کرده است، این آمریکا و اسرائیل که به وطن شما تجاوز کرده‌اند، آنها را بکشید، خونش را من ضمانت می‌کنم‌

وی در تبیین ضرورت هوشیاری در میدان دفاع، بیان کرد: امیرالمومنین (ع) در یکی از نامه‌های خود خطاب به رزمندگان می‌فرماید «وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً»، خواب را جز اندک و به اندازه‌ای که ضرورت دارد به خود راه ندهید، همان‌گونه که روزه‌دار آب را در دهان مضمضه می‌کند، اما مواظب هست که آن را فرو نبرد، رزمنده نیز باید در هنگام نگهبانی و پاسداری از موضع خود، از خواب غفلت بپرهیزد و هوشیاری خود را همواره حفظ کند.

آیت الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه این مسئولیت تنها به نیرو‌های نظامی و مسئولان اختصاص ندارد، گفت: همه ما مسئول هستیم و هر کدام وظیفه‌ای داریم؛ برای حفظ این نظام، در اخلاق جامعه، اقتصاد، تأمین نیاز‌ها و فراهم کردن کار برای کارگران، همه مسئولیت داریم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به استمرار عزت و اقتدار نظام اسلامی، بیان کرد: امیدواریم این نظام به برکت قرآن و عترت، صالحاً به وجود مبارک ولی‌عصر (عج) تحویل داده شود و دشمنی‌های دشمنان نیز به ذلت و ناکامی بینجامد.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه، با اشاره به کلمات نورانی امیرالمؤمنین (ع) درباره ویژگی‌های اولیای الهی، تاکید کرد: اولیای الهی کسانی‌اند که خودشان قرآن‌محورند و جامعه را نیز قرآن‌مدار می‌کنند.

وی با بیان اینکه، مسئولیت اصلی حوزویان و دانشگاهیان، قیام با قرآن و محور قرار دادن معارف وحیانی در علم و عمل هست، بیان داشت: امیرالمؤمنین (ع) درباره اولیای الهی می‌فرمایند: به برکت این اولیای الهی، قرآن شناخته و فهمیده می‌شود و به وسیله آنان قرآن در جامعه به قیام درمی‌آید.

وی با تأکید بر اینکه قرآن باید محور علم و قیام جامعه باشد، گفت: اگر قرآن بخواهد در جامعه محور علم قرار بگیرد، حوزه و دانشگاه مسئول‌اند و اگر قرآن بخواهد محور قیام و حرکت جامعه باشد، باز هم حوزه و دانشگاه مسئولیت دارند؛ گرچه همه ما مسئول هستیم، اما مسئولیت اساسی در این زمینه بر عهده دانشمندان، علمای حوزه و دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه علم کتاب به وسیله عالمان و جامعه علمی محقق می‌شود، افزودند: اولیای الهی کسانی هستند که محور علمشان قرآن است و قرآن نیز به وسیله آنان در جامعه گسترش می‌یابد. حضور قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن باید به وسیله عالمان و دانشمندان حوزه و دانشگاه محقق شود و خود این عالمان نیز قیامشان بر اساس قرآن باشد.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه قرآن تنها کتابی برای قرائت و کسب ثواب نیست، بیان داشت: قرآن کریم کتاب تحقیق علمی است؛ این کتاب به ما می‌آموزد که جهان چگونه است، چه کسی آن را آفریده و نظام هستی بر چه اساسی استوار است.